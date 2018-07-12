Fortnite, 5. Sezonunda 100 Milyon Dolar Dağıtacak

Son zamanların en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan ve Epic Games’e milyonlarca dolar kazandırmaya devam eden Fortnite'ın beşinci sezonuna dair ilk bilgiler paylaşıldı. Yeni sezonla birlikte oyunda birçok değişiklik yapılacağı söylenirken, 100 milyon dolar dağıtılacak profesyonel turnuvalar düzenleneceği belirtildi.

Battle Royale akımının iyiden iyiye yükseldiği günlerde oyuncuların karşısına ansızın ücretsiz Battle Royale moduyla çıkan Fortnite, beklenmedik bir başarı yakalamıştı. Geçtiğimiz ay yapımcısı Epic Games’e 338 milyon dolarlık gelir sağlayan yapım, dünyanın en çok oynanan oyunları arasına girerken, milyonlarca oyuncuyu bir araya getirmeye başlamıştı. Fortnite oyuncularına teşekkür mahiyetinde etkinlikler düzenleme kararı alan Epic Games ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla düzenleyeceği profesyonel turnuvalarla 100 milyon dolar dağıtacağını açıklamıştı.

Profesyonel turnuva duyurularından sonra bugün yaptığı açıklamayla birlikte ilk “majör” turnuvasını tanıtan Epic Games, kısa bir süre sonra ayrıntılı bilgilerini vereceği turnuvaya, dünyanın en iyi Fortnite takımlarının katılacağı ve 8 milyon dolar ödül dağıtılacağını kaydetti.

Turnuvayla birlikte Fortnite’ın 5. sezonuna dair ilk bilgiler de verildi. Yayınlanan kısa bir videoyla oyuna eklenmesi muhtemel yeni haritalar hakkında ilk ipuçları gösterilmişti oldu. Kısa süre sonra yayınlanacak güncellemeyle birlikte 5. Sezon için çeşitli değişikliklerin yapılacağı ve çok farklı bir oyunun gün yüzüne çıkacağı söylenenler arasında yerini aldı.