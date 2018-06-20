Fortnite, 90 Gün Önce Çıktığı iOS’ta 100 Milyon Dolar Kazandı!

Epic Games’in hit oyunu Fortnite, PC ve konsoldaki başarısını mobil platforma da taşıdı. Popüler yapım, iOS ekosistemine çıkış yaptığı Mart ayının ortalarından bu yana sadece 90 gün içinde 100 milyon dolar gelir elde etti.

Son günlerin en popüler oyunlarının başında yer alan Fortnite, olduğu tüm platformlarda ücretsiz şekilde sunulması sebebiyle kısa zaman içinde inanılmaz bir oyuncu kitlesine ulaştı.

Bilgisayar platformundan sonra PlayStation 4, Xbox One, mobil (iOS) için piyasaya sürülen ve son olarak Nintendo Switch’te de oynanabileceği açıklanan popüler yapım, henüz Android ekosistemine giriş yapmamasına rağmen gelirlerini ve oyuncu sayısını katlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 125 milyon oyuncu sayısına ulaşarak çok önemli bir kilometre taşını daha tamamlayan Fortnite, halihazırda en çok gelir elde eden Batte Royale oyunu olarak biliniyor. Gelir ve oyuncu sayısı anlamında en büyük rakibi PUBG’yi geride bırakan popüler oyun, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Grafik, yukardaki mobil oyunların iOS platformunda 100 milyon dolar barajını kaç günde geçtiklerini gösteriyor.

Analiz şirketi Sensor Tower ’a göre, geçtiğimiz Mart ayında iOS platformuna çıkış yapan yapım, sadece 90 gün içinde 100 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. PC ve konsoldaki ağırlığını mobile de yansıtan Fortnite, Supercell imzalı Clash Royale ve Niantic’in rekortmen oyunu Pokemon Go ile birlikte en çok kazanan mobil oyun olmayı başardı. 2016 yılında çıkış yapan ve tüm dünyada büyük bir sükse yaratan Pokemon Go, sadece 90 gün içinde 600 milyon dolar gibi inanılmaz bir gelir elde etmişti.

Sensor Tower, Fortnite’ın en büyük rakibi PlayerUnknown’s Battlegrounds’un (PUBG) iOS ve Android plattormunda henüz 100 milyon dolar barajına ulaşmadığını belirtiyor. Popüler yapım, Fortnite ile hemen hemen aynı zamanlarda mobil cihazlara çıkış yapmıştı.

Öte yandan Fortnite ve PUBG arasındaki bu çetin rekabet, mahkeme salonlarına kadar taştı. PUBG’nin yaratıcısı olan Güney Kore merkezli geliştirici PUBG Corp., Fortnite’ın PUBG’nin Battle Royal deneyimini kopyaladığını iddia ederek Epic Games’e telif hakkı ihlali davası açmıştı.