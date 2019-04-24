Fortnite'a 'Avengers: Endgame' Etkinliği Geliyor!

Avengers: Endgame bu hafta sonuna doğru sinema severlerle buluşacak. Marvel, filmin tanıtımına katkıda bulunması amacıyla Fortnite’a özel bir geçiş etkinliği de getiriyor. Ancak oyunun geliştiricisi Epic Games’in bu etkinlikle birlikte oyuna neler getireceğini tam olarak bilemiyoruz.

Fortnite’ın resmi Twitter hesabına göre, söz konusu etkinlik 25 Nisan Perşembe günü başlatılacak. Twitter paylaşımında, 'Avengers: Endgame' fragmanından bir alıntı yapılarak, "Ne pahasına olursa olsun" ifadesine yer verildi. Paylaşımda yer alan görselde, oyundaki karakterlerden birinin Captain America’nın (Kaptan Amerika) kalkanını tuttuğu görülüyor.

Marvel geçtiğimiz yıl da Avengers: Infinity War’ın piyasaya çıktığı zamanlarda yine Fortnite ile iş birliği yapmıştı. Sınırlı süreli oyun modunda, oyuncular Infinity Gauntlet için mücadele etmişti ve oyundaki eşyayı kullanan oyuncular Thanos olabiliyorlardı.

Captain America’nın kalkanını ön plana çıkaran tweet’e bakılırsa, yakın zamanda Fortnite’a benzer bir oyun modu gelebilir gibi görünüyor.

Yaklaşan güncelleme hakkında Epic Games henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı. Belki de oyuncular bu kalkanı alabilir ve aldıkları zaman rakiplerine karşı bilinmeyen güçlere sahip olabilir. Paylaşılan görselde yer alsa da, aslında oyunda böyle bir kalkanın yer alıp almayacağı bile kesin değil. Dolayısıyla oyuna getirilecek yeniliklerle ilgili şimdilik sadece tahmin yürütebiliyoruz.