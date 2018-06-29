Fortnite’a Playground Mode Geliyor!

Geride bıraktığımız 6 aylık süreçte dünyada en çok oynanan oyunlardan olan Fortnite: Battle Royale, savaş stresi olmaksızın bireysel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz yeni bir oyun modu üretti.

Oyuna yeni başlayanlar, eski oyunculara nazaran daha deneyimsiz olduğundan adapte olmakta güçlük çekiyorlardı. Bunu dikkate alan Fornite yapımcıları kolları sıvayıp yeni kullanıcıları da oyuna dahil etmenin ve deneyim kazanmalarının bir yolunu buldu.

Oyuna gelen Playground modunda oyuncular kendi başlarına veya takım kurdukları arkadaşlarıyla birlikte bir adaya atlayıp bir saat boyunca istediklerini yapabiliyorlar. Orijinal modun aksine bir alan daralması veya zehirli gaz verilmesi gibi etkenlerin de bu bir saat içinde çalışmıyor olması, oyunculara oyun mekaniklerini kavramaları için yeterli zamanın verildiği anlamına geliyor. Arkadaşlarınızın kötü bir şakasına kurban gitmediğiniz sürece öldürülemiyorsunuz fakat öldürülseniz de sorun olmuyor çünkü dilediğiniz anda tekrar canlanabiliyorsunuz. Ayrıca pratiğe dayalı bir mod olduğu için normalde epeyce uğraşılan kaynak arayışına da gerek kalmıyor. Her türlü kaynak bolca karşınıza çıkıyor.

Oyunu halihazırda iyi oynayan oyuncular da bu modu oynayarak iyi zaman geçirebilir. Örneğin, devasa binalar yapabilir, eğlenceli savaşlar oluşturabilirsiniz.

Yeni Özellikler Geliyor

Yeni güncellemeyle birlikte Playground Mode’un yanı sıra harita işaretlemeleri de değişiyor. Öncesinde sadece haritada görülen işaretlemeler artık gerçek ortamda da görülebilecek. Hedef lokasyon olarak belirlediğiniz konuma giderken haritayı açmanıza gerek kalmayacak. Ayrıca çift tabanca seçeneği de oyundaki yerini alıyor.