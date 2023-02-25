Fortnite, Amazon Luna Kütüphanesine Ekleniyor

Bulut oyun platformu Amazon Luna son zamanlarda oyun anlamında oldukça kısır bir süreç geçiriyordu ancak platform beklenmedik bir hareketle dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'ı kütüphanesine ekliyor gibi görünüyor.

Reddit'teki bir Amazon Luna kullanıcısı bu hafta Fortnite'ı kütüphanesinde gördü ancak oyun hızla kaldırıldı. Bir ekran görüntüsü, oyunun Luna web uygulamasındaki listesini "Mevcut Değil" olarak gösteriyor ancak oyunun en son sürümünü Bölüm 4, Birinci Sezon fragmanındaki sanat çalışmalarıyla birlikte gösteriyor.

Fortnite, Amazon Luna Kütüphanesinde Göründü

Oyunu kütüphanesinde kısa süreliğine gören kullanıcı, Amazon Luna'nın sahip olmadığı bilinen Epic Games hesabını bağlayabildiğini ve oyunun Amazon Luna+'a abone olan ya da Amazon Prime'a sahip olan hesaplarda oynama desteği ile listelendiğini söylüyor. Bu da oyunu pek çok kullanıcı için bulut platformunda oynamayı ücretsiz hâle getiriyor.

Fortnite ayrıca GeForce Now ve Xbox Game Pass'te de ücretsiz olarak yayınlanıyor, bu nedenle Amazon'un teklifi aslında piyasadaki en makul teklif olmayacak ancak yine de platform için heyecan verici bir eklenti. Luna'nın oyun versiyonunun yerel dokunmatik kontrolleri destekleyip desteklemeyeceği de belli değil.

Normalde, böyle tek bir iddianın fazla bir ağırlığı olmazdı ancak @GMatrixGames'in Fortnite'ın Amazon Luna için destek ekleyeceğine dair kod kanıtı bulmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Bu iki kanıtın bir araya gelmesi, oyunun aslında çok da uzak olmayan bir gelecekte Amazon Luna kütüphanesine ekleneceğini gösteriyor.