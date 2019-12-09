Fortnite Android, Google Play Store'da İndirilmeye Açılabilir

Popüler mobil battle royale oyunu Fortnite, Google Play Store’da indirilmeye açılabilir. Oyunun yapımcısı Epic Games, Google ile anlaşabilirse Fornite Android telefonlara Google Play Mağazası’ndan indirilebilecek.

Dünyanın dört bir yanından 10 milyonu aşkın oyuncusu olan online hayatta kalma oyunu Fortnite Android, bilindiği üzere sadece Epic Games’in kendi sitesi üzerinden indirilebiliyor. Google, uygulama içi satın alımlarla oyun içinden elde edilen gelirlerin yüzde 30’unu kestiğinden geliştirici Play Store’a koymak yerine özel olarak hazırladığı Fornite Android sayfası üzerinden oyunu açıyor. Kaynaklara göre Epic Games tahminen daha fazla oyuncuya ulaşabilmek adına oyunu Google Play’e getirmeyi planlıyor. Eğer Epic Games kendi ödeme platformunu Google’a kabul ettirebilirse Fortnite Android Google Play Store’da yerini alacak.

Epic Games oyuncuların kostüm, kıyafet, dans ve diğer özelleştirme öğelerini almak için kullandıkları sanal para birimi olan V-Bucks’ı satın almaya zorlayan satın alma sistemini kullanıyor ve V-Bucks almak isteyen oyuncular kredi kartı veya ön ödemeli kart bilgilerini girmek zorunda, harcanan miktarın tamamı da doğrudan Epic Games’e gidiyor. Bu ödeme yöntemi Google’ın politikalarını ihlal ediyor. Google’ın faturalandırma istisnası sunmayacağını biliyoruz ancak Epic’in Google ile iş birliği yapması her şeyi değiştirebilir.