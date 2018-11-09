Fortnite Anlık Oyuncu Sayısında Rekor Kırdı

Hiç şüphesiz son yılların en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite kendi adına yeni bir rekor daha kırdı. En son Şubat ayında 3.4 milyon anlık oyuncuya ulaşan Fortnite'ın Kasım ayındaki oyuncu sayısı kullanıcıları şaşırtmayı başardı.

Fortnite'ın geliştirici ekibi Epic Games tarafından Şubat ayında açıklanan verilere göre 3.4 milyon anlık oyuncuyla dikkat çeken yapımın yeni rekoru ortaya çıktı. Özel bir araştırma sonucunda ortaya atılan bilgide Fortnite'ın eş zamanlı oyuncu sayısının 8.3 milyon olduğu ifade edilmişti.

Hem yoğun baskılara hem de kullanıcıların merakından dolayı bu bilgiyi doğrulayarak kendi adına yeni bir oynanma rekoru kırdığını dile getiren yapımcı Epic Games, bu yükselişin bir başarı olduğunu da ifade etti. Ancak oyunun Windows başta olmak üzere mobil ve konsol pazarında da oynandığını unutmamak lazım.

Fortnite Hilecilere Engel Olamıyor

Fakat neredeyse her çok oyunculu oyunda olduğu gibi Fortnite'ın da başı hilecilerle dertte. Özellikle son haftalarda artmaya başlayan hile olaylarına engel getiremeyen Fortnite'ın, Xbox One üzerinde klavye ve fareyle oynandığı dile getirildi. Bunun oyun için yasal olmadığını ve klavye - fare kullanan kişilerin banlanacağını aktaran Epic Games, Xbox için sunulan XIM Bağdaştırıcısına izin vermiyor.