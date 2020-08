Fortnite, App Store'dan Kaldırıldı! İşte Detaylar

Fornite iOS uygulaması App Store'dan kaldırıldı. Dünya genelinde oldukça geniş bir kitleye sahip olan Fornite, App Store'dan neden kaldırıldı? İşte merak edilen detaylar.

Epic Games, Fornite'ın iOS uygulamasına yeni bir doğrudan ödeme seçeneği getirdi. Bu doğrudan ödeme seçeneğinin oyuna getirilmesinin ardından Fornite, Apple tarafından App Store'dan kaldırıldı. Şu anda App Store üzerinden Fornite iOS cihazlara indirilemiyor ve cihazlarda yüklü olan sürüm güncellenemiyor.

Epic Games'in doğrudan ödeme seçeneği getirerek App Store kurallarını ihlal ettiği ve bu yüzden App Store'dan kaldırıldığı söylenmekte. Epic Games, Apple'ın ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden %30 komisyon aldığını ve fiyatları yüksek tuttuğunu söyledi.

Epic Games açıklamasında "A pple'ın mobil cihaz pazarlarındaki rekabete aykırı kısıtlamalarını sona erdirmek için yasal işlem başlatıldı." cümlelerine yer verdi.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK