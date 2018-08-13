Fortnite Artık Samsung Olmayan Telefonlarda Oynanabilecek

9 Ağustos'taki Samsung Galaxy Note 9 lansmanıyla birlikte Samsung Galaxy modellerine özel olarak duyurulan Fortnite, diğer Android modelleri için de oynanabilir duruma geliyor. Ancak Samsung telefonlarına sahip olmayanların ilk olarak bekleme listesine girmesi gerekiyor.

Android üzerinde henüz beta aşamasında olan ve Samsung Galaxy kullanıcılarının erişebildiği Fortnite'ın diğer modeller için de oynanabilirlik durumu yakında başlıyor. Yaklaşık dört ay boyunca yalnızca Samsung Galaxy modellerinde erişilebilecek Fortnite'ın bekleme listesi halihazırda aktif durumda. Bu listeye kayıt olan oyuncular, liste açıldığında Fortnite'ı indirebilecek.

Oyun içerisinde hataları kaldırırken aynı zamanda kaç kişinin Fortnite oynadığını kontrol etmek isteyen geliştirici Epic Games, bildiğiniz üzere Play Store'a savaş açmış ve oyunu bu markete yüklememişti. Bunun yerine kendi websitesini kullanan şirket, bekleme listesi için de bu siteyi kullanacak.

Fortnite Bekleme Listesine Nasıl Kayıt Olunur?

Fortnite'ın listesine dahil olmak için ilk olarak 1.88GB boyutundaki Fortnite Launcher'ı yüklemeniz gerekiyor. Buradaki bağlantı üzerinden Epic Games'in sitesine gidebilir ve launcher'ı indirebilirsiniz. Fortnite'ın bu uygulamasını indirdikten sonra bir hesap oluşturmalı ve bekleme listesine dahil olmalısınız.

Eğer bekleme listesindeki yeriniz onaylanır ve artık Fortnite oynamaya hazır hale gelirseniz, size bir e-posta gönderileceğini de belirtmek gerekiyor. Yani şimdilik Samsung Galaxy sahiplerinin oynayabildiği Fortnite'ı kısa süre içerisinde tüm Android pazarında görebileceğimizi söyleyebiliriz.