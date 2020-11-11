Epic Games Fortnite Aylık Abonelik Sistemi Geliyor İddiası

Fortnite için yakın bir zamanda yeni bir dönem başlayabilir. Epic Games, Fortnite aylık abonelik sistemi ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda da oyunculara bir takım sorular sormuş. Peki nedir bu aylık abonelik sistemi ve avantajları? Detaylar haberimizde.

People Can Fly ve Epic Games tarafından geliştirilen Epic Games tarafından yayınlanan Fortnite, 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Battle Royale oyunları arasında güçlü bir temsilci olan Fortnite, dünya genelinde hatırı sayılır seviyede aktif oyuncu kitlesine sahip ve zaman geçtikçe büyümeye de devam ediyor. Tercihen tek başınıza veya arkadaşlarınız ile kooperatif oynayabildiğiniz oyunun Dünyayı Kurtar, Fortnite Battle Royale ve Kreatif olmak üzere üç farklı modunun olduğunu söyleyelim.

Belirli aralıklar ile yayınlanan güncellemeler ile içerik olarak zenginleşen ve oyuncuların ilgisinin halen en üst seviyede olduğu Fortnite için belli ki Epic Games farklı bir şey deneme aşamasında. Öyle ki, yakın bir zaman içerisinde oynaması ücretsiz Battle Royale oyununa aylık abonelik sistemi entegre edilebileceği gündeme geldi.

Fortnite Aylık Abonelik Sistemi Mi Geliyor?

İlk olarak Reddit üzerinde DidntGetMaxOmega isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görsel ve yapılan açıklamaya göre, Epic Games bir süredir bir anket yapıyor ve oyunculara aylık Fortnite aboneliği hakkında ne düşündükleri soruluyormuş. Bu ankette yer alan sorulardan bir tanesinde, aylık abonelik sistemine $13.99 ödeyip ödeyemeyecekleri sorulmuş. Oyuncuların ödeyecekleri ücrete karşılık mevcut sezona ait Battle Pass, alternatif stil ile aylık kıyafet, Back Bling, bir Pickaxe ve her bir ay 1000 V-Bucks alacaklar. Bu noktada, Battle Pass için her üç ayda bir $10 ve 1000 V-Bucks için de $8 ödemenizin gerektiğini söyleyelim. Daha başla oyunculara ise $16 veya $19 ödeyip ödemeyecekleri sorulmuş.

Şu an için aylık abonelik sisteminin Fortnite oyuncularına sunulacağının kesin bir işareti yok ama yapılan ankete yapılan geri dönüşler son derece olumlu görünüyor. Haliyle Epic Games de bu olumlu geri dönüşlere dayanarak aylık abonelik sistemini yakın bir zamanda devreye sokabilir. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak? Merakla takipte olacağız.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oynaması ücretsiz Fortnite oyununa aylık abonelik sistemi gelmeli mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.