Fortnite Boyutu Yeni Güncelleme İle Küçülüyor!

Fortnite artık kapladığı alan ile bir sorun olmaktan çıkıyor. Bugün yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Fortnite boyutu yeni güncelleme ile küçülüyor. İşte detaylar!

People Can Fly ve Epic Games tarafından geliştirilen Epic Games tarafından yayınlanan Fortnite, 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Battle Royale oyunları arasında güçlü bir temsilci olan Fortnite, dünya genelinde hatırı sayılır seviyede aktif oyuncu kitlesine sahip ve zaman geçtikçe büyümeye de devam ediyor. Tercihen tek başınıza veya arkadaşlarınız ile kooperatif oynayabildiğiniz oyunun Dünyayı Kurtar, Fortnite Battle Royale ve Kreatif olmak üzere üç farklı modunun olduğunu söyleyelim.

Epic Games tarafından çıkışından bu yana sık sık güncellemeler yayınlanmıştı ve bu güncellemeler neticesinde Fortnite oyununun boyutu 90 GB üstüne çıktı. Günümüzde artık oyunların kapladıkları alanlar biz oyuncular için büyük bir sorun teşkil etmeye devam ediyor. Ne var ki bazı geliştiriciler ve yayıncılar, piyasadaki oyunları için yayınladıkları güncellemeler bu soruna ilaç olabilecek çözümler sunuyorlar. Mesela son yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare PC güncellemesi ile de işinize yaramayan modları silerek alan tasarrufu yapabiliyorsunuz. Days Gone için bu yılın başlarında yayınlanan 1.61 güncellemesi ile oyunun kapladığı alan yarı yarıya düşmüştü. Benzer bir durum bu defa da Fortnite için uygulanıyor.

Amerika menşeli yayıncı Fortnite için 14.40 güncellemesini yayınladı. 27 GB olması ile bir hayli büyük olan bu güncelleme, Epic Games tarafından Fortnite Status Twitter hesabı üzerinden verilen bilgiye bakılırsa biraz uzun süren bir toparlama işlemi gerçekleştiriyor. Oyunun dosya yapısı için geniş kapsamlı optimizasyon sağlayarak yükleme boyutunu 60 GB’tan fazla seviyede düşürüyor. Haliyle sabit diskinizde büyük ölçüde alan tasarrufu yapabilmeniz mümkün oluyor.

Please note the patch size will be larger than normal on PC (approx. 27 GB). This is to make optimizations on PC resulting in a massively reduced Fortnite file size (over 60 GB smaller), smaller downloads for future patches, and improved loading performance.