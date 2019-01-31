Fortnite'da Bu Hafta Sonu Marshmello Konseri Var!

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, son zamanlarda oldukça popüler olan ve 200 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Fortnite, bu hafta sonu Dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sürekli oyun içi etkinlikler düzenleyen Fortnite, bu sefer oyun içinde Marshmello konseri ile oyuncuların kalbinde taht kuracak gibi görünüyor.

Fortnite tarafından sanal konser hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ancak Marshmello kendi internet sitesi üzerinden Pleasant Park'da konser vereceğini duyurdu. Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan sanal konser, büyük bir futbol sahasına sahip olan Pleasant Park'da gerçekleşecek. Ünlü DJ Marshmello'nun oyun geçmişinin olduğu ve geçen yıl gerçekleşen Fortnite turnuvasını kazanmak için Twitch yıldızı Ninja ile birlikte çalıştığını da söylemeden geçmeyelim.

Oyuncuların Marshmello konserinin tadını çıkarması için ne gibi önlemlerin alınacağı konusunda Fortnite ekibi tarafından herhangi bir duyuru yapılmadı ancak ilerleyen saatler içerisinde bir duyuru yapılması bekleniyor. Haberimizin başında da sizlere aktarmış olduğumuz gibi Dünya çapında bir ilk olacak sanal konserin, oyuncular tarafından nasıl karşılanacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu ancak Fortnite düzenleyeceği etkinlik ile uzun süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Sizler Fortnite'ın sanal konser düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konsere katılacak mısınız? Yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!