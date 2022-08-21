Fortnite-Destiny 2 İş Birliği Sızdırıldı

Son yılların en başarılı oyunları arasında yer alan Fortnite, şimdiye kadar sinema sektöründen oyun sektörüne kadar birçok markayla iş birliği yaparak oyun evrenini genişletti. Fortnite'ın yeni sezonunda oyuncuları yine süpriz birliktelikler bekliyor olabilir.

Destiny 2'nin geliştiricisi olan Bungie için veri madenciliği yapan Ginsor adlı bir şirket, Bungie tasarımlarında klasik Fortnite kaplamalarının bulunduğunu keşfetti. İddialara göre bu yakın zamanda duyurulması beklenen Fortnite-Destiny 2 iş birliği hakkında bir ipucu.

Destiny 2'ye Fortnite Tasarımları Geliyor

Sony'nin Bungie'yi satın alması geçtiğimiz ayların en büyük olaylarından biri olmuştu. Yatırımına karşılık bulmak isteyen Sony, oyunun kitlesini genişleterek daha fazla para kazanmak istiyor olabilir. Bugünlerde bunun için en iyi yöntemlerden biri "crossover" olarak adlandırdığımız online oyunların iş birliği olarak biliniyor. Bu iş birlikleri çerçevesinde firmalar birbirlerinin oyunlarından karakterleri, kostümleri ve mekanları kendi oyunlarına taşıyor. Uzun süredir bunu uygulayan Fortnite, Bungie ile iş birliğine giderse Destiny 2'de Fortnite tasarımlı titanlar görmemize kesin gözüyle bakılıyor.

Sızdırılan kostüm kaplamalarında Fortnite Sezon 2'de karşılaştığımız Black Knight karakterine çok benzeyen bir tasarım dikkat çekiyor. Çoğu kişiye göre bu kaplamalar iş birliğinin en net kanıtlarından biri. Destiny 2'nin 26 Ağustos'ta yayınlanması beklenen 18. sezonu ve yeni çıkacak olan Lightfall genişleme paketi öncesinde ortaya çıkan bu haber, iş birliği için tüm gerekliliklerin sağlandığına işaret ediyor. Ayrıca Bungie'nin 23 Ağustos'ta bir Destiny 2 gösterimi yapacağı biliniyor. Fortnite-Destiny 2 crossover iş birliğinin bu sunumda tanıtılması bekleniyor.