Fortnite Dünya Kupası'nın Şampiyonu 16 Yaşındaki Genç Oldu

Fortnite’ın New York’ta düzenlenen Dünya Kupası’nın şampiyonu belli oldu. Kyle Giersdorf isimli 16 yaşındaki Amerikalı genç, yaklaşık 17 milyon Türk lirasına denk gelen 3 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

Son yıllarda özellikle gençlerde bağımlılık haline gelmiş olan Fornite oyunu, Dünya Kupası organizasyonu düzenleyerek toplamda 30 milyon dolarlık ödül dağıttı. Bu tutar şimdiye kadar e-spor etkinliklerinde dağıtılan en yüksek tutar oldu. 23 bin kişi kapasitesi bulunan Arthur Ashe Stadyumu’nda oynanan Fortnite'ın bireysel yarışma kazananı olan Giersdorf, oyun dünyasında Bugha ismini kullanıyor.

Fornite Dünya Kupası’nın elemelerine 40 milyon oyuncu katıldı ve 10 hafta süren elemelerden sonra finalde 100 oyuncu birbirleriyle mücadele etti. Finale kalan 100 oyuncu arasından en son kalan oyuncu Giersdorf olurken diğer finalistler de en az 50 bin dolar kazanarak evlerine döndüler.

Yaklaşık 200 milyon oyuncusu olan Fortnite Dünya Kupası, e-spor dünyasında dağıtılan ödülün miktarının büyüklüğü düşünülünce bir ilke imza atmış oldu. Ancak dağıtılan 30 milyon dolarlık ödüle rağmen Ağustos ayında gerçekleşecek olan Dota 2’nin uluslararası turnuvası The International 2019’un dağıtacağı miktar daha fazla olacak.