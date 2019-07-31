Fortnite Dünya Kupası Rekor Bir İzlenme Yakaladı

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olarak bilinen Fortnite, yakın bir zamanda Dünya Kupası elemelerine başlatmıştı. Dünyanın birçok yerinden Fortnite hayranları, bu kupayı almak için kıyasıya rekabet içerisine girdi.

Twitch ve YouTube platformlarını aktif olarak kullanmayı seven Epic Games, buralar üzerinden Dünya Kupası Turnuvası'nı canlı olarak izlettiriyor. Kullanıcılar Dünya Kupası'nı arkadaşlarına da öneriyor ve böylece izlenme sayısı rekor seviyelere ulaşabiliyor. Epic Games tarafından açıklanan raporlara göre, son Fortnite Dünya Kupası'nı 2.3 milyon kişi izledi.

Fortnite oyununa yeni özellikler geliyor

Epic Games Fortnite oyununun 10. sezonunda Fortnite Sezon X Şampiyonları özelliğinin geleceği ifade edildi. Bu özellik sayesinde oyuncular çok daha keyifli bir rekabet yaşayacak.

Kullanıcılar, sezon şampiyonlarını ve Dünya Kupası'nda şampiyon olan kişileri canlı yayın üzerinden görebiliyor. Ayrıca Epic Games platformunun en güncel oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, düzenli olarak yeni özellikler kazanıyor.

Fortnite oyununun Dünya Kupası elemelerini ve sezon galibiyetlerini sizler de yakından takip ediyorsanız, yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlere aktarabilirsiniz.