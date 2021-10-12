Popüler Battle Royale Oyunu Fortnite'ın Filmi Gelebilir!

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu Fortnite'ın filmi geliyor olabilir. Epic Games'in popüler oyunun filmi için çalışmalara başladığı ileri sürüldü. Ortaya atılan iddiaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Fortnite Filmi Ne Zaman Çıkacak?

İlk olarak 25 Temmuz 2017 yılında çıkışını gerçekleştiren ve kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Fortnite ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. The Information'da yer alan habere göre başarılı battle royale oyununun filmi gelebilir.

Aktarılan bilgilere göre video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, bu yılın başında LucasFilm'den üç üst düzey çalışanını işe aldı. Çalışanların arasında Jason McGatlin'in de yer aldığı belirtildi.

Şu anda Epic Games'te çalışan McGatlin, daha önce Disney'in son Star Wars filmlerinde yönetici yapımcı olarak görev almıştı. Paylaşılan bilgilere göre LucasFilm'den ayrılıp Epic Games'e katılan çalışanlar arasında Chris Furia de bulunuyor.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyununun filminin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Çıkış tarihinin yanı sıra filmin konusu ile ilgili de herhangi bir bilgi mevcut değil.

Bu kez popüler battle royale oyununun filmi ile gündeme gelen Epic Games, ortaya atılan iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu sebepten ötürü iddianın doğru olmama ihtimali de bulunuyor.

Epic Games'in popüler video oyununun filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı battle royale oyununun filmi gelmeli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

PUBG Animasyon Dizisi Geliyor

Yayıncı ve geliştirici şirket Krafton, popüler battle royale oununun başarısını animasyon dizisi olarak devam ettirmek istiyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda Adi Shankar isimli film yapımcısı ile anlaşma imzalamıştı. Konu ile ilgili önemli açıklamada bulunan Shankar, 2017 yılından bu yana PUBG oyununu oynadığını belirtmişti.

PUBG dünyasını hayata geçirmek için heyecanlı olduğunu belirten Adi Shankar, Krafton'un bu fırsatı kendisine sunduğu için minnettar olduğunu söylemişti. Krafton CEO'su CH Kim, Shankar ile birlikte çalışacaklarından ötürü heyecanlı olduklarını ifade etmişti.