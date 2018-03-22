Fortnite Gelir Konusunda PUBG'yi Geçti

Ücretsiz olarak oynanmasına rağmen oyun içi satın alma özellikleriyle devasa gelirler elde etmeye devam eden Fortnite, bir önceki ay gelir konusunda PlayerUnknown’s Battleground – PUBG'yi geçmeyi başardı.

Güney Koreli oyun geliştiricisi Blue Hole tarafından yapılan PlayerUnknown’s Battleground – PUBG, uzun süredir oyun dünyasında kullanılan Battle Royale türüne birkaç yenilik getirmiş ve inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Milyonlarca oyuncuyu aynı anda ağırlamayı başararak anlık oyuncu rekorları kıran yapım, diğer yapımcıların Battle Royale türüne yönelmesine de sebep olmuştu.

Epic Games’in geliştirdiği Fortnite ise hayatına bir tür craft oyunu olarak başlamış; ancak oyuna ansızın eklenen Battle Royale modundan sonra şahlanmıştı. Hızlı bir yükselişe geçen Fortnite, anlık oyuncu sayılarında PUBG’yi geçmeyi dahi başlamıştı. Bugün ise boynuzun kulağı resmi olarak geçtiği kaydedildi.

Oyun dünyasına dair yayınladığı istatistiki raporlarla tanınan Superdata isimli şirket, şubat ayında oyunların elde ettiği gelirleri ortaya çıkardı. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketiyle satılan PUBG’nin şubat ayı içerisinde 103 milyon dolarlık satış yaptığını aktaran Superdata, yine aynı dönemde Fortnite’ın oyun içi satın alımlardan 126 milyon dolar elde ettiğini açıkladı.

PUBG’yi oynamak için önceden 30 dolar ödemek gerekirken, oyun içerisinde çeşitli kozmetik ürünler de para karşılığı alınabiliyordu. Buna rağmen oyun içi satın alım konusunda oldukça başarılı bir model ortaya koymayı başaran Fortnite, sadece buradan elde ettiği gelirlerle PUBG’yi geçmiş oldu.