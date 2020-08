Fortnite, App Store'un Ardından Google Play Store'dan da Kaldırıldı! İşte Sebebi

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Fornite, Google Play Store'dan kaldırıldı. Peki ama neden? İşte Fornite'ın Google Play Store'dan kaldırılma nedeni.

İlk olarak olayın nasıl başladığını sizlere anlatalım. Epic Games, Fortnite'a doğrudan ödeme sistemi ekledi. Böylece oyuncuların doğrudan ödeme sistemi sayesinde oyun içi alışveriş yapabilmesi sağlandı. Oyunun iOS sürümünde Apple'ın ödeme sistemi Android sürümünde ise Google'ın ödeme sistemi bulunmaktaydı. Güncelleme sonrasında bu ödeme seçeneklerinin yanına bir de doğrudan ödeme sistemi eklenmiş oldu.

Önce Apple, Epic Games'in App Store kurallarını ihlal ettiği için Fornite'ı mağazasından kaldırdı. App Store'a uygulama yükleyen geliştiricilerin sadece Apple'a ait ödeme sistemini kullanması gerektiği ve Epic Games'in Fortnite'a doğrudan ödeme sistemi entegre etmesinden dolayı kaldırıldığı söylenmekte.

Daha sonra Epic Games, Apple'a ait olan ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden %30 komisyon alındığını ve Apple'ın fiyatları yüksek tuttuğunu açıkladı. Ayrıca konu hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

Epic Games, Fornite'ın App Store'dan kaldırılmasının ardından şu açıklamayı yaptı: "Epic Games, App Store tekeline meydan okudu. Misilleme olarak Apple, Fortnite'ı bir milyar cihazdan engelliyor."

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK