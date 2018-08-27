Fortnite'ın Android Sürümü Hack Tehlikesini Beraberinde Getirdi

Epic Games tarafından geliştirilen ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Fortnite, Android sürümü ile herkesi şaşırtmıştı. Google Play yerine kendi indirme sistemi üzerinden oyunu Android’e yayınlayan Epic Games’in, bu stratejisiyle Android kullanıcılarının güvenlik sorunu yaşamasına sebep olduğu söylendi.

Ücretsiz olarak yayınladığı Battle Royale moduyla inanılmaz gelirlere ve akla hayale gelmeyecek oyuncu sayılarına ulaşan Fortnite, beklenmedik şekilde iOS platformuna çıkmıştı. Sadece iOS’ten yüz milyonlarca dolar kazanan Epic Games, yakaladığı başarıyı Android’e taşımak adına harekete geçmiş ve Fortnite Android sürümünü duyurmuştu. Yapılan duyuran oyunun Android sürümünün geleceği söylenirken, elde edilen gelirleri Google ile paylaşmak istemeyen Epic Games’in oyunu Google Play yerine kendi indirme sistemi üzerinden yayınlayacağı belirtilmişti.

Google tarafından 15 Ağustos tariginde yayınlanan bir yazıdaysa Fortnite Android sürümünün güvenlik açıkları barındırdığı kaydedildi. Bilgisayar korsanlarının açıkları kullanarak rahatça Android tabanlı sitelere girebilecekleri, bunun yanı sıra dosyanın WRITE_EXTERNAL_STORAGE adı verilen zararlı bir yazılım içerdiği ifade edildi.

15 Ağustos’ta yapılan açıklamadan önce Fortnite’ın Epic Games’e konu hakkında bildirim yaptığı ve geliştiricinin hızlıca harekete geçerek açığı kapattığı, zararlı dosyayı Android sürümünden kaldığı dile getirildi. Yapılan değişiklikle birlikte Fortnite Android 2.1.0 sürümüyle güvenlik açıklarının son bulduğu yazılanlar arasına girmiş oldu.

Fortnite Android indir