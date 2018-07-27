Fortnite'ın Android Sürümü Sadece Bir Telefonda Oynanabilecek

Birkaç ay içerisinde inanılmaz bir yükseliş gösteren ve en çok oynanan oyunlar arasına girmeyi başaran Fortnite, yakın zaman önce iOS platformuna çıkmıştı. Android sürümünün yakında piyasaya sürüleceği söylenirken, çıkan yeni haberlerde Fortnite Note 9’a özel olacak denildi.

Birçok oyunun geliştirildiği Unreal Engine motorunun yapımcısı Epic Games, çeşitli denemeler yapmak için hazırladığı Fortnite’a PUBG'nin yükselişinden sonra Battle Royale modu eklemiş ve milyonlarca yeni oyuncu kazanmıştı. Ücretsiz olması sebebiyle ansızın milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Fortnite, başarısını iOS platformunda pekiştirmişti. iOS’ten sonra Android telefonlar için de çıkacağı dile getirilen oyunun Android sürümü için ise bugün bir başka iddia ortaya atıldı.

9to5Google isimli internet sitesi, Fortnite Samsung Galaxy Note 9’a özel olacak iddiasını haberleştirdi. Güney Koreli telefon üreticisinin Note 9’u diğer Note telefonlardan farklı şekilde pazarlama hazırlandığını ifade eden internet sitesi, Fortnite Android versiyonun Note 9 ile birlikte çıkacağını ve 30 gün boyunca sadece Note 9 üzerinde oynanmaya açıldıktan sonra bütün telefon modelleri için açılacağını belirtti.

Fortnite ve Note 9 arasındaki işbirliğinin sadece 30 günle sınırlı kalmayacağı, oyunun Note 9’a uygun şekilde tekrar ele geçirileceği ve Sytlus kalemle uyumlu şekilde çalışacağı söylenenler arasına girdi. Tüm bunlarla birlikte Note 9’u ön sipariş yapan kullanıcıların Fortnite’a özel içerikler kazanacağı, V-Bukcs, oyuncu kostümleri ve daha fazlasının ön siparişle birlikte hediye edileceği belirtildi.