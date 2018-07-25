Fortnite'ın Birinci Yılına Özel Görevler Oyuna Eklendi

Epic Games'in geliştirdiği Unreal Engine oyun motorunu kullanan Fortnite, birinci yılını doldurdu. Geliştirici firma oyunun 1. yılı için özel görevlerin ve eşyaların oyuna eklendiğini duyurdu. Peki oyuna eklenen bu özel görevler bize ne hediyeler veriyor?

Battle Royale türünün en güçlü yapımlarından PlayerUnknown's Battlegrounds ve Fortnite'ın amansız yarışı devam ediyor. İki oyun da birbirini geçmek için sürekli farklı etkinlikler yapıyor.

Fortnite'ın 1. yılı sebebiyle oyuna yeni görevler eklendi. Oyuna eklenen görevler çeşitli ödüller veriyor. Oyundaki ilk görevde toplam 14 maç oynamamız isteniyor, görevi tamamlayınca 5000 tecrübe puanı kazanıyoruz. İkinci görevde de rakip oyunculara 1000 hasar vermemiz isteniyor, bu görevi tamamlayınca da "Fortnite'ın Doğum Günü" adlı emojiyi elde ediyoruz. Oyunun son görevinde enteresan bir şey yapmamız . Oyunda yer alan 10 doğum günü pastasının önünde dans etmemiz gerekiyor. Bu görevi tamamladığımızda da Doğum Günü Pastası sırt süsüne sahip oluyoruz. 1. yıl sebebiyle atış hızı yüksek bir hafif makineli silah da oyuna eklenecek.

Oyunun 1. yıl için yapılan etkinlikler sadece görevlerle sınırlı değil. 1. yıl kapsamında Fortnite oyuncularına daha önceden sunulan Oyun Alanı modu da geri geliyor. Oyuncular tarafından oldukça sevilen Oyun Alanı modunda takım olarak diğer oyunculara karşı oynayabileceğiz.