Fortnite'ın "İnşa Modu" Geri Döndü

Yeni sezonla birlikte geçici süreliğine aramızdan ayrılan klasikleşmiş mod, bugün itibariyle geri döndü.

Fortnite'ın "İnşa Modu" Geri Döndü
Barış Bulut
Barış Bulut -

Fortnite'ın klasikleşmiş inşa modu bugün geri döndü.

Bu sabah Fortnite inşa modu yeniden aktifleştirdi. İnşa, 20 Mart'ta başlayan oyunun son sezonunun bir parçası olarak geçici olarak kaldırılmıştı. Ayrıca inşa modu geri dönmesine rağmen inşa yok modu oyundan kaldırılmadı. Fortnite ekibi geçtiğimiz günlerde kısıtlı süreliğine aktifleştirdiği inşa yok modunun gördüğü büyük ilgi sonrası modu kalıcı hâline getirdiğini açıklamıştı.

Fortnite'dan Yapı İnşa Etme Mekaniği Kaldırılıyor
OYUN

Fortnite'dan Yapı İnşa Etme Mekaniği Kaldırılıyor

Önümüzdeki hafta Fortnite'ın Battle Royale modlarından yapı inşa mekaniği kaldırılıyor. Fortnite oyuncularının en sık gelen taleplerinden biri yapı inşa mekaniğinin olmadığı sınırlı süreli bir etkinlikti çünkü birçok oyuncu Fortnite'ın yalnızca savaş mekaniklerinin tadını çıkarmak istiyor.

Bugünden itibaren hem inşa modunu hem de inşa yok modunu tekli, çiftli, üçlü ve takım hâlinde oynayabilirsiniz.

Fortnite İnşa Modu Geri Döndü

Malzeme toplama ve o malzemelerle savunma yapıları inşa etme yeteneği uzun zamandır Fortnite'ın tanımlayıcı özelliği olmuştu ve onu PUBG ve Apex Legends gibi diğer battle royale oyunlarından ayırmaya yardımcı olan, oyuncuların oldukça sevdiği bir özellikti. Geçici olarak kaldırılması oyuncuları şaşırtsa da inşa modunu beceremeyen oyuncuların inşa yok modunu denemesi ve oyuna bağlanması Fortnite ekibini bu adımı atmaya zorlamış oldu. İnşanın olmaması oyunu daha hareketli hâle getirdi ve tırmanma ve daha hızlı koşular da dâhil olmak üzere yeni mekaniklerle yeni mod oldukça eğlenceli hâle geldi.

Fortnite geliştiricisi Epic Games bir yandan mevcut sezonunun başlamasıyla birlikte oyundan elde ettiği tüm geliri 3 Nisan'a kadar Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına bağışlıyor. Toplanan miktarın en son 100 milyon doları aştığı açıklanmıştı.

Fortnite Oyuncularının Ukrayna'ya Bağışı 100 Milyon Doları Aştı
OYUN

Fortnite Oyuncularının Ukrayna'ya Bağışı 100 Milyon Doları Aştı

Epic Games'in sınırlı süreliğine Fortnite'in gelirlerini Ukrayna'ya bağışlamak için başlattığı kampanyada bağış miktarı 100 milyon doları aştı.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER