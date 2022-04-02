Fortnite'ın "İnşa Modu" Geri Döndü

Fortnite'ın klasikleşmiş inşa modu bugün geri döndü.

Bu sabah Fortnite inşa modu yeniden aktifleştirdi. İnşa, 20 Mart'ta başlayan oyunun son sezonunun bir parçası olarak geçici olarak kaldırılmıştı. Ayrıca inşa modu geri dönmesine rağmen inşa yok modu oyundan kaldırılmadı. Fortnite ekibi geçtiğimiz günlerde kısıtlı süreliğine aktifleştirdiği inşa yok modunun gördüğü büyük ilgi sonrası modu kalıcı hâline getirdiğini açıklamıştı.

Bugünden itibaren hem inşa modunu hem de inşa yok modunu tekli, çiftli, üçlü ve takım hâlinde oynayabilirsiniz.

Fortnite İnşa Modu Geri Döndü

Building Is Back - Play Your Way!



Sprint, climb, and smash your way to a Victory Royale whether you choose to build up in Fortnite Battle Royale or go no-builds in the new Fortnite Zero Build. pic.twitter.com/4qay0vm17x — Fortnite (@FortniteGame) April 2, 2022

Malzeme toplama ve o malzemelerle savunma yapıları inşa etme yeteneği uzun zamandır Fortnite'ın tanımlayıcı özelliği olmuştu ve onu PUBG ve Apex Legends gibi diğer battle royale oyunlarından ayırmaya yardımcı olan, oyuncuların oldukça sevdiği bir özellikti. Geçici olarak kaldırılması oyuncuları şaşırtsa da inşa modunu beceremeyen oyuncuların inşa yok modunu denemesi ve oyuna bağlanması Fortnite ekibini bu adımı atmaya zorlamış oldu. İnşanın olmaması oyunu daha hareketli hâle getirdi ve tırmanma ve daha hızlı koşular da dâhil olmak üzere yeni mekaniklerle yeni mod oldukça eğlenceli hâle geldi.

Fortnite geliştiricisi Epic Games bir yandan mevcut sezonunun başlamasıyla birlikte oyundan elde ettiği tüm geliri 3 Nisan'a kadar Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına bağışlıyor. Toplanan miktarın en son 100 milyon doları aştığı açıklanmıştı.