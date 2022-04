Fortnite'ın "İnşa Modu" Geri Döndü

Fortnite'ın klasikleşmiş inşa modu bugün geri döndü.

Bu sabah Fortnite inşa modu yeniden aktifleştirdi. İnşa, 20 Mart'ta başlayan oyunun son sezonunun bir parçası olarak geçici olarak kaldırılmıştı. Ayrıca inşa modu geri dönmesine rağmen inşa yok modu oyundan kaldırılmadı. Fortnite ekibi geçtiğimiz günlerde kısıtlı süreliğine aktifleştirdiği inşa yok modunun gördüğü büyük ilgi sonrası modu kalıcı hâline getirdiğini açıklamıştı.

Bugünden itibaren hem inşa modunu hem de inşa yok modunu tekli, çiftli, üçlü ve takım hâlinde oynayabilirsiniz.

Building Is Back - Play Your Way!



Sprint, climb, and smash your way to a Victory Royale whether you choose to build up in Fortnite Battle Royale or go no-builds in the new Fortnite Zero Build. pic.twitter.com/4qay0vm17x