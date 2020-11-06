Bulut oyun hizmeti GeForce Now, tarayıcı desteği aracılığıyla iOS platformuna geliyor olabilir. GeForce Now hizmetinin gelmesi ile beraber popüler battle royale oyunu Fortnite iOS'a geri dönebilir.

Fortnite iOS'a Ne Zaman Gelecek?

Epic Games, Apple'ın geliştiricilerden %30 oranında komisyon ücreti almasına karşı çıkarak Fortnite'a kendi ödeme sistemini entegre etmişti. Apple ise Epic'in bu eyleminin üzerine oyun mağazası App Store'dan Fortnite isimli battle royale oyununu kaldırmış ve iki firmanın arasındaki gerginlik böylece başlamıştı.

Apple'ın dünya genelinde yaygın olarak oynanan battle royale oyununu App Store'dan kaldırması, iOS kullanıcılarının büyük bir kısmının üzülmesine neden olmuştu. Oyuncuların bir kısmı, oyunu bir daha oynayamayacağını düşünerek farklı platformlara geçmişti ancak günümüze döndüğümüzde bazı oyuncuların video oyununu hala oynayamadığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz.

Oyunun App Store'dan kaldırılmasının üzerinden aylar geçtikten sonra GeForce Now isimli bulut oyun hizmeti tarafından iOS oyuncularını sevindiren bir karar alındı. BBC tarafından paylaşılan habere göre GeForce bulut oyun hizmetinin mobil cihazlarda çalışacak bir sürümünü geliştirdi. Paylaşılan bilgilere göre bulut oyun hizmetinini kullanacak kişiler, App Store ve benzeri uygulama mağazalarından Fortnite gibi herhangi bir uygulamayı indirmeden istediği video oyununu tarayıcı üzerinden oynama imkanına sahip olacak.

Oyunların indirilmeden tarayıcı üzerinden oynanması, battle royale oyunu Fortnite'ın iPhone ve iPad cihazlarda tekrar oynanabileceği anlamına geliyor. GeForce'ın bu faaliyeti gerçekleşirse oyuncuların artık herhangi bir video oyununu indirmek için App Store ve benzeri uygulama mağazalarına yönelmek zorunda olduğu günler eskide kalacak ve eskiden de olduğu gibi Fortnite iOS üzerinden yeniden oynanılabilecek.

iOS cihazlarda tarayıcı üzerinden oyun oynama Facebook Games'te de görülmüştü. Tarayıcıdan bir oyun oynamak, bazı oyunlar için ekstra kontrol cihazı gerektireceğinden oyuncular bu aşamada birtakım engellerle karşılaşabilir fakat GeForce Now bu noktada oyunculara bazı önemli çözümler getirebilir.

Peki, Fortnite'ı oynamak için artık App Store mağazasına başvurmak zorunda olunmayacağı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Fortnite'ın iOS'taki popülaritesi eskiden olduğu gibi devam eder mi yoksa App Store üzerinden indirilen Fortnite'ın verdiği oyun deneyimini vermez mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.