Fortnite, iOS ve Android Platformlarına Çıkacak

Son zamanların en popüler oyunlarından Fortnite için beklenmeyen bir karar alındı. Oyunun geliştiricisi Epic Games, Fornite’ın iOS ve Android platformları için piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Unreal Engine isimli oyun motorunu geliştirmesinin yanı sıra Jazz Jackrabbit, Gears of War, Bulletstorm ve Unreal Tournament gibi unutulmaz yapımların altına imzasını atan Epic Games, bir önceki sene Fortnite isimli ilginç bir yapım yayınlamıştı. Craft üzerine tasarlanan yapım, ücretsiz olarak piyasaya sürülmüş ve büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

PlayerUnknown’s Battleground ile birlikte patlayan Battle Royale furyasına katılmasının ardından, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Fortnite için bugün bir başka açıklama daha yapıldı. Oyunun geliştiricisi Epic Games, Fortnite’ın Android ve iOS için piyasaya çıkacağını duyurdu.

Sony ile Cross Play ve Cross Progression konularında uzlaşmaya varan Epic Games, Playstation 4, PC, Mac, iOS ve Android oyuncularının aynı sunucularda oynayabileceklerini söyledi. Cross Progression özelliğiyle birlikte herhangi bir platformda kazanılan başarımların başka platformlara aktarılabileceği, oyuncuların tek bir hesapla PC, PS4 ve mobil üzerinden istedikleri gibi oyunlarını oynayabilecekleri belirtildi. 12 Mart tarihi itibarıyla iOS kullanıcılarıyla buluşacak olan oyunun şimdilik küçük bir gruba açılacağı, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular sonucunda, seçilen oyunculara davetiye gönderileceği aktarıldı. Davetiyle oyuna girenlerin daha sonra arkadaşlarını oyuna ekleyebilecekleri ve onlara yeni davetiyeler gönderebileceklerinin altı çizilirken, yapılan geliştirmelerin ardından oyunun bütün mobil oyuncularına açılacağı vurgulandı.