Fortnite Kamyonları, Bilinmeyen Bir Hata Nedeniyle Oyundan Kaldırıldı!

Dünyanın dört bir yanında yer alan milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu Fortnite’ta Epic Games’in harekete geçmesine neden olacak başka bir sorun daha ortaya çıktı. Fortnite kamyonları, video oyununda meydana gelen bir hata dolayısıyla geçici olarak kaldırıldı.

Fortnite Kamyonları Neden Kaldırıldı? Oyuna Geri Eklenecek mi?

Fortnite Status isimli resmi Twitter hesabında paylaşılan bir tweetle birlikte OG Bear olarak da bilinen kamyonların video oyunundan geçici olarak kaldırıldığı duyuruldu. Paylaşılan tweette video oyununda meydana gelen bir hatadan ötürü kamyonların kaldırıldığı bildirilirken bu hatanın ne olduğu ve neyden kaynaklandığı oyuncularla paylaşılmadı. Bu tweette aşağıda yer alan ifadelere yer verildi.

“Bir sorundan ötürü OG Bear aracını geçici olarak kaldırdık.”

Fortnite’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya oyunculardan çok sayıda yanıt geldi. OG Bear şu an video oyununda en çok kullanılan ve oyuncuların en gözde araçlarından bir tanesi olduğundan oyuncular bu kamyonların video oyununa bir daha asla eklenmeyeceğinden veya eklenemeyeceğinden yana endişelerini dile getirdi.

Oyuncuların endişesinin altında yatan neden, Fortnite’ın bu sezonun başında oyuncuların tabiri caizse yenilmez olmasına neden olan küçük bir hatadan ötürü kum tünellerini kaldırmıştı. Kum tüneli aslında bu sezon içerisinde iki kez kaldırıldı. İlk seferinde hata keşfedildikten sonra kaldırılmış ve hatanın giderildiği varsayılıp oyuna yeniden eklenmişti. İkinci seferinde ise hatanın giderilmediği ortaya çıktı. Fortnite geliştiricileri, hatanın tam olarak ortadan kaldırılamadığını gözlemledikten sonra kum tünellerini oyundan kaldırma kararı verdi.

Kum tünellerinin kaldırılmasında yaşananların tekrardan yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak endişelerini belirten oyuncular, kamyonun neden kaldırıldığını bilmek istiyor. Birkaç gün içinde veya gelecek sezonla birlikte geri dönecek olsalar da video oyunundan nasıl bir hata dolayısıyla kaldırıldığını bilmek oyuncuların merakını giderebilir. Öte yandan oyuncuların Fortnite’ın haftalık zorluklarının bir parçası olan özel teslimat için kamyonlara ihtiyacı var. Kısa bir süre içinde oyuna yeniden eklendiklerini görmek oyuncuların yüreğine su serpecektir.

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