Fortnite Kazandığı Parayla Ağızları Açık Bırakıyor

2017 yılında ücretsiz olarak sunulan ve son zamanların gözde battle royale yapımı haline gelen Fortnite'ın Mayıs ayındaki kazancı ortaya çıktı. Yalnızca Mayıs ayında 318 milyon dolarlık dev bir kazanca imza atan Fortnite, oyun tarihinde de yepyeni bir rekora imza attı.

PUBG'ye rakip olması ve aynı zamanda ücretsiz sunulmasıyla popülerite kazanan Fortnite, yeni bir rekor kırmayı daha başladı. Bir ayda 318 milyon dolar gibi bir kazanca ulaşan oyun, bu anlamda bir hayli dikkat çekmeyi başardı. Ayrıca ücretsiz olarak sunulan oyunlar listesinde en çok kazancı elde eden Fortnite'ın, özellikle oyun içi satın alımlardan para kazandığı dile getirildi.

Ücretsiz olmasından dolayı onlarca oyuncuyu kendi safına çeken Fortnite, kıyafetler, karakterler, araçlar ve hatta dans hareketleri gibi oyun içi satın alımlar sunarak para kazanıyor. Aynı zamanda yapılan özel sponsorluklar ve reklamlar da ücretsiz oyunlara gelir sağlıyor.

Son olarak ücretsiz oyunların en çok kazanç sağlayan ismi olan Fortnite'ın hemen arkasında ise 95 milyon daha az kazanç ile Lineage M yer alıyor. Lineage M'in 223 milyon dolarlık net gelirin ise 2017 yılının Haziran ayına ait olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Peki ya sizce Fortnite bu başarıyı hak etti mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!