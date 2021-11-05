Fortnite'a LoL Şampiyonu Eklendi!

Netflix ve Riot Games ortaklığında çıkarılacak olan Arcane animasyonu için Fortnite'a LoL şampiyonu geldi. Epic Games ve Riot Games iş birliği sayesinde video oyununa eklenecek olan kostüm ile bir noktada Netflix'te yayımlanmasına çok az bir süre kalan Arcane'in tanıtımının yapılması bekleniyor.

Fortnite'a LoL Şampiyonu Olarak Hangi Şampiyon Geldi?

Netflix'te yayımlanacak olan League of Legends: Arcane isimli animasyon dizisinin yayımlanmasına sadece bir gün kaldı ve Riot Games, dizinin hayranlar ve gözü uzun bir süreden beri video oyunu sektörünün üzerinde olan kişiler tarafından izlenmesini sağlamak adına yeni bir iş birliğine imza attı.

Riot Games, iş birliği yapmak için son zamanların en popüler battle royale oyununun geliştiricisi Epic Games'i seçti. Fortnite şu anda dünya çapında en çok oynanan video oyunları arasında yer alıyor ve video oyunu özellikle her ay düzenli olarak video oyununa eklenen kostümler ile biliniyor. Bu kostümler kimi zaman DC kahramanları olurken kimi zaman dünya çapında ünlü bir isim dahi olabiliyor.

Fortnite'a League of Legends'tan eklenecek şampiyonun adının da Jinx olduğu belirtildi. Jinx, League of Legends evreninde manik bir kişiliğe sahip nişancı karakter olarak biliniyor. Karakterin video oyununda pek çok yeteneği olsa da karakterin alanı gereğince en çok düz vuruşlar yapması gerekiyor fakat bu, yeteneklerinin çok önemsiz olduğu anlamına da gelmiyor. Öyle ki W yeteneği ile rakibi yavaşlatabiliyor ve seri vuruşlar ile saniyeler içinde karşı karakterin üstesinden gelebiliyor.

Riot, son yaptığı bir basın açıklamasında Fortnite'a eklenecek son karakterin Jinx olacağını açıkladı. Bu iş birliği, ilk kez bir League of Legends karakterinin LoL oyununun dışına çıktığı anlamına geliyor. Jinx'in bir parçası olan pek çok öge de Fortnite'a karakterin kendisiyle birlikte geldi. Bu ögelerin tamamı 5 Kasım itibarıyla Fortnite'ın araç mağazasına eklendi. Oyuncular artık istediği ögeyi satın alabiliyor.

League of Legends'ın arkasındaki ismin şu anda Arcane'in önemli bir parçası olan Vi isimli şampiyonu da Jinx'in yanında getirme gibi bir planının olup olmadığı bilinmiyor ancak animasyon dizisinin Vi ve Jinx'in geçmişine odaklandığı göz önünde bulundurulacak olursa dizinin önemli bir parçasının da Fortnite'a getirmek mantıklı bir karar olabilir. Bu eğer gerçekleşirse diğer bazı şampiyonlar da video oyununda görünebilir.