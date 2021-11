Fortnite, Matrix Kostümleri ile Bambaşka Bir Havaya Sahip Olabilir!

Twitter'daki bir sızıntıya göre Fortnite, Matrix kostümleri ile yaklaşan Matrix 4 (The Matrix Resurrections) filmini kutlayabilir. Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan Fortnite'ın geliştiricisi dünyanın en ünlü serisinin yıllar sonra gelen yeni filmini tanıtmak için bir anlaşma yapmış olabilir.

Oynaması ücretsiz bir oyun olan Fortnite'ın arkasındaki Epic Games, gerçek dünyadan kişileri ya da çok sevilen animasyon, film ve dizi karakterlerini ve bu karakterlerin bağlı olduğu evrene özgü ögeleri oyunculara sunmaya oldukça önem veriyor.

Bu öge ve kostümler gerçek para ile satın alınabilecek ya da oyun içi etkinliklere katılım sağlanarak alınabilecek öge ve kostümlerden oluşuyor. Geliştiricinin daha önce anlaştığı şirketler arasında Riot Games, Marvel ve DC Comics dahi yer aldı.

Kostümlerin karakterin görünümü haricinde oyuna çok fazla etkisi olmasa da bu karakterlerin sahip olduğu animasyonlar, onları eşsiz hale getiriyor.

Games Radar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Matrix kostüm seti yolda olabilir. İddia, Fortnite'a eklenen diğer kostüm ve ögeleri önceden bildirerek doğru tahminde bulunan HYPEX kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atıldı.

Yeni güncellemenin Fortnite'a Neo ve Trinity'yi getirmesi bekleniyor. Kostümlerin aralık ayının ikinci yarısında oyuna eklenmesi olası görünüyor. Sızıntıda belirtilmemiş olsa da bu kostümlerin oyun içi mağazadan satın alınabilir olması mümkün görünüyor.

According to the same sources: A Fortnite x Matrix collab (Neo & Trinity) is planned for the second half of December. pic.twitter.com/VdEkgTwyGg