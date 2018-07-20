Fortnite Oyun İçi Satın Alımlardan 1 Milyar Dolar Kazandı

Son zamanların en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan ve Epic Games’e milyonlarca dolar kazandırmaya devam eden Fortnite hakkında dudak uçuklatan iddialar ortaya atıldı. Oyun sektörü üzerine araştırmalar yapan bir analiz şirketi, Epic Games’in Fortnite’ın oyun içi satın alımlarından 1 milyar dolar kazandığını söyledi.

Battle Royale türünün inanılmaz yükselişiyle birlikte en büyük ivmeyi kazanan oyunlardan bir tanesi olmayı başaran Fortnite, ücretsiz olarak oynanabilmesinden ötürü milyonlarca oyuncuyu kendisine çekmeyi başarmıştı. Mobil platformlar için yayınlanmasının ardından aylık gelirlerini 300 milyon dolardan yukarıya taşımayı başaran oyun, en çok oynananlar arasına girmişti.

On milyonlarca kişinin oynamaya devam ettiği Fortnite için bugün bir başka iddia daha ortaya atıldı. SuperData isimli analiz şirketi, yayınladığı Battle Royale raporunda oldukça ilginç detaylara yer verdi. Satın almak için 2 bin dolar ödemeniz gereken raporda, Epic Games’in Fortnite’tan bugüne kadar 1 milyar dolar gelir elde ettiği bilgisine yer verildi.

Fortnite, 90 Gün Önce Çıktığı iOS’ta 100 Milyon Dolar Kazandı başlıklı haberimizde de görebileceğiniz gibi sadece iOS platformundan devasa gelirler elde etmeye başlayan Fortnite, sonrasında bütün platformlardaki gelirlerini 300 milyon doların üzerine çıkarmış, geçtiğimiz ay 338 milyon dolarlık gelirle önemli bir başarının altına imza atmıştı.