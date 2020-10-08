Fortnite Oyun Motoruyla Elektrikli Araba Üretilecek

Popüler Battle Royale oyunlarından Fortnite oyun motoruyla elektrikli araba üretilmesi kulağa şaşırtıcı geliyor olabilir. Epic'in oyun motoru Unreal Engine, GMC'nin yeni 2022 Hummer elektrikli otomobilinin dijital panelini oluşturacak.

General Motors, Epic Games ile yaptığı anlaşma dahilinde elektrikli araba yazılımını Unreal Engine'de geliştirecek. Epic Games, otomotivin bilgi-eğlence ve dijital kokpit deneyimlerinin yaratılmasını sağlamak için Unreal Engine oyun mimarisine dayanan yeni bir HMI girişimini duyurdu.

Fortnite oyun motoruyla elektrikli araba: 2022 Hummer EV

GMC tarafından 2022 Hummer elektrikli otomobili dijital kokpitinde ve bilgi-eğlence sisteminde Unreal Engine'i kullanan ilk araç olacak. Bu, aynı zamanda Hummer'ın belki de 2021 Cadillac Escalade'ye benzeyen yeni bir dijital kokpit sistemi tanıtılacağının da bir göstergesi olabilir.

Fortnite başta olmak üzere pek çok oyunun mimarı olarak bilinen Unreal Engine 5, grafikleri 4K çözünürlükte görüntüleyebilir ve yeni nesil konsol donanımı ile yüksek hızlı depolama çözümlerinden tam olarak yararlanabilir. Bu,GMC'nin yeni elektrik mimarisini destekleyeceği anlamına geliyor.

"Bugün modern bir arabanın sürücü koltuğuna oturduğunuzda, araçla etkileşim biçiminiz birkaç yıl öncesinden farklı. Düğmeler ve ekranlar, sizin için yeni olabilecek özellikler sağlayarak kontrol paneline, direksiyona ve gösterge paneline hakim olmanıza izin veriyor. Unreal Engine ise kameralar, sensörler ve ekranlar gibi dijital donanımlardaki bu ilerlemelerin çoğunu destekliyor."

Epic ayrıca GM ile yapılan anlaşmanın otonom sürüşüne de destek sağlayabileceğine inanıyor. Unreal Engine destekli otonom sürüş sayesinde araç içerisinde, isterseniz video izleyin isterseniz de oyun oynayın. Epic, Unreal Engine için tüm bu özelliklerin ve işlevlerin geliştirilmesiyle ilgileniyor.

Ayrıca Epic otomotiv pazarına daha hızlı giriş yapmak için Unreal Engine kullanımında; BlackBerry QNX, Mapbox, Qualcomm, Siili Auto ve Vectorform gibi teknoloji liderleri ile anlaşmalar sağladığını duyurdu.

Tüm bu çalışmaların haricinde 20 Ekim'de düzenlenecek dijital bir lansman kapsamında yepyeni elektrikli Hummer modelini duyurulacağını da hatırlatalım.