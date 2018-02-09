Fortnite Oyuncu Sayısı PUBG'yi Solladı

Battle royale oyun türünün 2 önemli temsilcisi olan Fortnite ve PUBG arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Bu rekabetin son ayağında Fortnite, aktif oyuncu sayısı açısından PUBG'yi geride bırakmayı başardı.

Battle royale türünün bu kadar popüler olmasındaki en büyük etken şüphesiz ki PUBG. Daha önceden bu oyun türünden haberi olmayan birçok oyuncu PUBG sayesinde battle royale ile tanışmıştı. Fortnite ise çıktığında tamamen farklı bir oyundu. İçinde Minecraft gibi crafting faaliyetleri barındıran bu oyunun ilk halinde bir kule savunma oyununda olduğu gibi size dalga dalga saldıran yaratıklarla savaşıyordunuz. Ücretli olarak çıkış yapan Fortnite, beklenilen ilgiliyi görmeyip unutulma riskiyle karşı karşıya kalınca oyunun geliştiricisi Epic Games kurnazca bir adım atmış, o dönem yıldızı parlayan PUBG'nin battle royale yapısını içeren bir modu oyununa dahil etmişti. Üstelik Fortnite'ın battle royale modu ücretsiz oynanabiliyordu.

PUBG, geride bıraktığımız aylarda 3.2 miyon aktif oyuncu sayısını yakalayarak Steam'in liderleri olan CS: GO ve Dota 2'ye fark atmıştı. Fortnite geçtiğimiz hafta PUBG'nin bu rekorunu küçük bir farkla geride bıraktı. Tam olarak 3.4 milyon oyuncu geçtiğimiz hafta aynı anda Fornite oynadı ve bu sayede Fortnite, PUBG'yi solladı.

Fortnite böyle bir başarı yakalamış olsa da oyun ciddi sunucu problemleriyle karşılaştı ve çoğu oyuncu Fortnite oynama keyfinden mahrum kaldı. Bu durum da akıllara Fortnite'ın başarısını kalıcı kılıp kılamayacağı sorusunu getirdi. Fortnite'ın battle royale modunun ücretsiz oynanması şüphesiz ki bu oyuna PUBG karşısında büyük bir avantaj kazandırıyor; fakat oyunun sunucuları sorun yaratırsa oyuncular Fortnite'ı bırakıp PUBG'ye yönlenebilir.

Epic Games, yaşanan sıkıntıları dikkatle inceleyeceğinin ve çözüme kavuşturmaya çalışacağının sözünü vermekte.