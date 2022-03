Fortnite Oyuncularının Ukrayna'ya Bağışı 100 Milyon Doları Aştı

Epic Games'in sınırlı süreliğine Fortnite'in gelirlerini Ukrayna'ya bağışlamak için başlattığı kampanyada bağış miktarı 100 milyon doları aştı.

Battle Royale modunu tanıttıktan ve gezegendeki en popüler oyunlardan biri hâline geldikten beş yıl sonra Fortnite, hâlâ getirdiği etkinliklerle oyuncuları oyunda tutmayı başarıyor. Oyunu seven kadar eleştiren ve nefret eden kesimler olsa da geliştirici Epic Games'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı hamlesi tüm dünya genelinde övgüyle karşılandı. Epic Games'in almış olduğu yeni sezondan itibaren oyun içi satın alımlardan elde edilen kârı Ukrayna'ya bağışlama kararına oyuncular büyük ilgi gösterdi ve bağış miktarı her geçen gün inanılmaz artışlar yakalıyor.

As of today, we’ve raised $100 million USD together to support humanitarian relief for people affected by the war in Ukraine. In addition to @UNICEF, @WFP, @Refugees and @DirectRelief, we are now also collaborating with @WCKitchen.



Learn more at https://t.co/aexRh7ZEWQ pic.twitter.com/ZQsRYivIAe