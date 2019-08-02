Fortnite Oyuncusu Ninja, Twitch'e Veda Ediyor!

Fortnite oyuncularının en büyük ismi ve Twitch'in en popüler yayıncılardan olan Tyler “Ninja” Blevins, platformdan sadece Mixer'da yayın yapmak için ayrılıyor.

Ninja kısa bir duyuru videosunda “Bu konuyu uzun süredir düşünüyorum ve herkesin bilmesini sağlamak için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük oyun ağı Twitch'e veda eden Ninja, yayınlarını Microsoft'un hizmeti Mixer'da devam ettirecek.

Yayın akışının ve yayın tarzının aynı şekilde devam edeceğini dile getiren Ninja, Mixer'ın daha interaktif bir platform olduğunu savundu. Yine Fortnite yayınları yapacağını belirten meşhur yayıncı Twitch hesabının ise kapatılacağını aktardı.

Twitch ise en büyük yayıncılarından biri olan Ninja'yı Mixer'a kaptırma konusunda "Ninja'yı izlemeyi sevdik ve kendisi, ailesi ve oyun topluluğu için yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Ona gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ninja'nın yeni ağı Mixer da konuya ilişkin şunları aktardı: "Ninja ve topluluğunu Mixer'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Mixer, ilk günden itibaren olumlu ve misafirperver olmak üzere oluşturulmuş bir yer ve Ninja ve topluluğunun getireceği enerjiyi dört gözle bekliyoruz"