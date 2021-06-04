Fortnite PC'de Görsel Yeniliklere Kavuşacak!

Fortnite PC'de görsel yenilikler ile gelişecek. Epic Games, önümüzdeki hafta itibarıyla sunulacak olan yeniliklere ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Epic Games tarafından Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilmiş olan ücretsiz Battle Royale oyunu Fortnite, 21 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştı. Kısa süre içerisinde bugünkü popülaritesine ulaşan oyun, büyük başarılara imza atmış ve Amerika menşeli yayıncı için tam bir para basma makinesi haline gelmişti.

Bölümler ve buna bağlı olarak sezonlar halinde yeni içeriklerin yayınlanmış olduğu Fortnite, yeni içeriklerin yanı sıra, yapılan özel anlaşmalar ile belli başlı oyunlardaki simgesel karakterleri de oyuncular ile buluşturulmaya devam ediliyor.

Yeni içeriklerin yanı sıra, görsel anlamda yenilikler de yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanan güncelleme ile oyuna Işın İzleme ve DLSS desteği getirilmişti. Bu sayede, daha gerçekçi yansıma, gölgelendirme ve aydınlatma gibi faktörlerin oyun üzerindeki etkisi artmıştı. Mesela oyunda yer alan gölgeler ile karakterinizin arasında mesafe açıldıkça dinamik bir şekilde boyutlandırma yapılıyor.

Fortnite PC'de Görsel Olarak Gelişiyor!

Ne var ki görsel yenilikler bu kadarla sınırlı kalmayacak. Fortnite için ikinci bölüm yedinci sezon, 8 Haziran 2021 Salı günü başlayacak. Epic Games tarafından belirtilene göre yeni sezon, yeni içeriklerin yanı sıra oyunun PC versiyonuna görsel anlamda yenilikler getirecek. Öyle ki geliştirilmiş özelliklere ve gölgelendirme kalitesine ek olarak yeni ve geliştirilmiş efektlere kavuşacak.

Eğer oyunu Quality Presets ile oynuyorsanız, fırtına, bulutlar, duman ve su efektlerinde fark edilir bir gelişim göreceksiniz. Bunların üstüne, yeni özellikler ise canlı renkleri, Lends Flare efektini ve gölgelendirme kalitesini arttıracak.

Ne var ki bu görsel gelişime karşılık olarak, Fortnite oyununu en uygun performans ile oynayabilmek için de daha yüksek bir sisteme ihtiyacınız olacak ve bu yeni yüksek ayarlar, yedinci sezon öncesindeki Epik Kalite ayarlarının muadili olacak. Bu ayarlara aşağıdan bakabilirsiniz.

Fortnite Epik Kalite Sistem Gereksinimleri