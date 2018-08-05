Fortnite Play Store'a Gelmeyecek!

Son zamanların en popüler yapımlarından olan Fortnite henüz Android pazarına çıkış yapmadı. Bu anlamda pek çok Android kullanıcısını meraklandıran yapımcı Epic Games, oyunun Play Store'da yayınlanmayacağını doğruladı. Peki Fortnite nasıl indirilecek?

İlk başta PUBG ile büyük rekabet içerisinde olan Fortnite daha sonrasında ise bu rekabette ön plana geçmeyi başarmıştı. Android pazarına sunulmamasına rağmen pek çok konuda önde olan Fortnite için çarpıcı bir karar alındı. Google'ın, Play Store için uyguladığı komisyonun gereksiz olduğunu düşünen Epic Games, oyunu Play Store'a sunmayacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Google'a para kazandırmanın mantıksız olduğunu dile getirdi. Oyunu indirmenin tamamen ücretsiz olduğunu ve yalnızca oyun içi satın alımlardan kazanç sağladıklarını vurgulayan CEO, kazandıkları gelir ile maliyetleri karşılayabileceklerini düşünüyor.

Fortnite'ın Android versiyonunu kendi sitelerinden yayınlayacaklarını duyuran Sweeney, bu anlamda ilgi çekmeyi başardı. Çünkü oyuna gelecek her güncellemede kullanıcıların yeniden indirmeyle uğraşması gerekiyorken aynı zamanda pek çok kullanıcı APK derdine girmek istemiyor. Yani Epic Games'in Android platformunda hayal kırıklığı yaşayabileceğini belirtmek gerekiyor.

Peki ya siz oyunu Epic Games'in sitesinden indirmeyi ne kadar mantıklı buluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.