Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından bir tanesi olan Fortnite PS5 ve Xbox Series sürümlerinin detayları belli oldu. Epic Games tarafından paylaşılan bilgilere göre Fortnite, yeni nesil konsolların gücünü tam randımanlı olarak kullanmak için tamamen yenilendi.

Fortnite PS5 ve Xbox Series Sürümleri Nasıl Olacak?

Fortnite, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının satışa sunulduğu ilk günden itibaren oynanabilecek. Oyuncular, yeni nesil oyun konsollarında mevcut Fortnite hesapları ile giriş yapabilecek. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre popüler battle royale oyununu yeni nesil konsollar için gözden geçirerek tamamen yenilendi. Bu sebepten ötürü Fortnite PS5 ve Xbox Series sürümleri mevcut sürümden biraz farklı olacak.

Oyuncular, Fortnite’ı Xbox Series X konsolu üzerinden 4K çözünürlükte 60 FPS’te oynayabilecek. Xbox Series X sürümü, patlamalara göre hareket edebilen ağaçlar ve bitkiler, önceki sürüme kıyasla daha akıcı su ve duman efektlerine sahip olacak. Fırtına ve bulut efektlerinin de yer alacağı video oyunu daha dinamik ve daha etkileşimli bir hale getirildi.

Xbox Series S, Epic Games tarafından geliştirilen video oyununu 1080p çözünürlükte 60 FPS’te oynatabilecek. Konsol, Xbox Series X platformunun sunduğu birçok görsel özelliği de destekleyecek. Fortnite PS5 ve Xbox Series sürümleri bölünmüş ekranda 60 FPS oynatabilecek. Oyunun yükleme performansı iyileştirildi. Böylece yalnızca görseller daha çabuk yüklenmekle kalmayacak, oyuncular maçlara da daha çabuk girebilecek.

Oyuncular, Fortnite’ı PlayStation 5 konsolu üzerinden 4K çözünürlükte 60 FPS’te oynayabilecek. PlayStation 5 sürümünde patlamalara göre hareket edebilen ağaçlar ve bitkiler, önceki sürüme kıyasla daha akıcı su ve duman efektleri bulunacak. Fırtına ve bulut efektlerinin de yer alacağı oyunda daha dinamik ve daha etkileşimli bir dünya oluşturuldu. Oyunun PS5 sürümü DualSense kontrol cihazının dokunmatik geribildirim özelliğini destekleyecek.

Battle royale türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan Fortnite’ın PS5 sürümünde tıpkı Xbox Series X ve Xbox Series S sürümlerinde olduğu gibi yükleme performansı iyileştirildi. Oyuncular bu sayede maçlara çok daha hızlı girebilecek. PS5’in Aktiviteler özelliğini destekleyen yapımda doğrudan Battle Royale Lobisi’ne girilebilecek. Oyuncuların lobiye girdikten sonra yapması gereken tek işlem istediği modda eşleştirme sırasına girmek olacak.