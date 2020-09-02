Fortnite Ray Tracing ve DLSS Desteği Alacak

NVIDIA, dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan battle royale türündeki Fortnite'a Ray Tracing ve DLSS 2.0 desteğinin geleceğini açıkladı. Jensen Huang tarafından yapılan açıklamaya göre Epic Games'in popüler battle royale oyunu yeni bir güncelleme ile birlikte görsel şölen açısından inanılmaz bir boyuta evrilecek. Video oyununa gelecek güncelleme ile ilgili detaylar haberimizde.

Fortnite Ray Tracing ve DLSS Desteği Ne Zaman Gelecek?

Epic Games tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Fortnite, 21 Temmuz 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Kısa süre içerisinde büyük bir popülariteye ulaşan ve battle royale türünün bu kadar sevilmesinde önemli rol oynayan Fortnite, büyük bir başarının altına imza atmıştı. Popüler video oyunu şimdi de oyunculara Ray Tracing deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

NVIDIA CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre Fortnite, çok yakında gelecek olan güncelleme ile birlikte Ray Tracing ve DLSS 2.0 desteğine sahip olacak. Ray Tracing teknolojisi ile birlikte daha gerçekçi yansıma, gölgelendirme ve aydınlatma gibi faktörlerin oyun üzerinde daha büyük bir etkisi olacak. Örneğin, oyunda yer alan gölgeler ile karakterinizin arasında mesafe açıldıkça dinamik bir şekilde boyutlandırma yapılacak.

Oyuna gelecek özellik ile beraber kaynaktan tasarruf etmek için oyun yapımı sırasında başvurulan hileleri kullanmaya gerek kalmayacak. Epic Games'in Fortnite isimli battle royale oyununa Ray Tracing ve DLSS 2.0 desteğinin ne zaman geleceği ise şu anda bilinmiyor ama söz konusu desteğin çok yakında sunulması bekleniyor.

NVIDIA tarafından yayımlanan 30 saniye uzunluğundaki video, Fortnite Ray Tracing ve DLSS teknolojisinin video oyunu üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Fortnite'a gelecek olan destek hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuna gelecek güncelleme ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.