Fortnite Son Gülen İyi Güler Paketi Geliyor!

Yakın zaman önce Fortnite'a Batman, Harley Quinn ve Catwoman kostümleri gelmişti. Warner Bros. Interactive Entertainment, Epic Games ve DC Comics tarafından yapılan duyuru ile birlikte popüler battle royale oyununa çok yakında Joker, Poison Ivy ve Midas Rex kostümleri de eklenecek. Fortnite Son Gülen İyi Güler paketi ile ilgili detaylar haberimizde.

Fortnite Son Gülen İyi Güler Paketi Çıkış Tarihi

Warner Bros. Interactive Entertainment, Epic Games ve DC Comics, Son Gülen İyi Güler paketini PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Nintendo Switch platformları için duyurdu. Joker, Poison Ivy ve Midas Rex kostümlerinin yer aldığı paket 17 Kasım tarihinde 29.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Paketin hem fiziksel hem de dijital sürümü olacak.

Fortnite için duyurulan pakette 1000 V-Papel, Laugh Riot, Back Bloom ve Midas Crest isimli üç adet sırt süsü, Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe, ve Kingmaker olarak isimlendirilen dört adet kazma, kartını seç ifadesi, Joker, Poison Ivy ve Midas Rex kostümleri yer alacak.

Epic Games ve People Can Fly tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Fortnite, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında bulunuyor. Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan battle royale türündeki oyun, Android ve iOS platformlarında da bulunuyordu ancak Epic Games'in kendi ödeme sistemini doğrudan oyuna eklemesi neticesinde Google Play Store ve App Store'dan kaldırıldı.

Fortnite'ın App Store ve Google Play Store'dan kaldırılmasının hemen ardından Son Gülen İyi Güler isimli bir paket duyurulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Epic Games, Apple ve Google'a atıfta bulunmuş olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.