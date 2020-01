Fortnite'tan Ninja'ya Özel Kostüm

Fortnite, Ninja için özel bir kostüm geliştirdiğini açıkladı. Fortnite resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre geliştirilen kostüm, Fortnite tasarımcıları için bir ilk.

Fortnite'ın ilk yayıncılarından olan Ninja, oyunun popülaritesinin yükselişe geçmesiyle birlikte tek seferde 100.000'den fazla kişiye yayın yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

15 Ocak Perşembe günü 18.00’de Fortnite dükkânında satışa çıkarılan karakter özelleştirmesi, 19 Ocak Pazar günü 19.00’a kadar satışta olacak.

Ninja’nın resmi twitter hesabında “Oyunu oynamaya başladığımdan beri Fortnite’ da bir oyuncu kostümüne sahip olmayı hayal ettim. Bugün, hayalim gerçek oluyor.” şeklinde açıklama yapılarak, kostüm setinin satış zamanları duyuruldu.

I've dreamt of having a skin in Fortnite since I started playing the game. Today, my dream becomes reality. Get the Ninja Fortnite Skin in the Epic store Thursday 6 p.m. CST-Sunday 7 p.m. Don't forget to use code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI