Fortnite'tan Porno Sektörüne Ağır Darbe!

Epic Games tarafından geliştirilen ve son zamanların en popüler oyunlardan bir tanesi olan Fortnite, geçtiğimiz günlerde 125 milyon oyuncu sayısına ulaşarak çok önemli bir kilometre taşını daha tamamlamıştı. Ancak görünen o ki, Fortnite’ın bu popülerliği porno endüstrisini derinden etkiliyor.

PUBG ile birlikte Battle Royale türünün simge oyunlarından birisi olmayı başaran Fortnite, ücretsiz şekilde sunulması sebebiyle kısa zamanda inanılmaz bir oyuncu kitlesine ulaştı.

Bilgisayar platformundan sonra PlayStation 4, Xbox One, mobil (iOS) için piyasaya sürülen ve son olarak Nintendo Switch’te de oynanabileceği açıklanan popüler yapım, henüz Android ekosistemine giriş yapmamasına rağmen gelirlerini ve oyuncu sayısını katlamaya devam ediyor.

Halihazırda en çok gelir elde eden Batte Royale oyunu olan Fortnite, PUBG gibi rakiplerini alt ettiği gibi porno sektörüne de baltayı vurmuşa benziyor.

Geçen hafta Los Angeles’ta düzenlenen E3 etkinliği sürecinde, porno endüstrisi yüzde 13,57’lik bir kayıp yaşadı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Fortnite Pro-Am turnuvasının bu kayıpta önemli bir payı olduğu düşünülüyor. Zira dünyanın dört bir tarafından izlenen turnuva milyonlarca kişinin ilgi odağı oldu.

Bu süre zarfında ünlü porno sitelerinin trafiğinde önemli bir düşüş gözlemlenirken, yaşanan 13,57’lik kaybın ise turnuvanın bitmesinin ardından eski haline geri döndüğü öğrenildi.