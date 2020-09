Fortnite'a Tilted Taxis Modu Geldi!

Epic Games, dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite'a Tilted Taxis isimli kısa bir süreliğine oynanılabilir olacak bir oyun modu ekledi. Fortnite'a gelen yeni oyun modunda herkesin kendi taksisi olacak. İşte battle royale alanında harikalar yaratmaya devam eden Fortnite'a gelen oyun modu ile ilgili detaylar!

Fortnite'ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada oyuna gelen söz konusu eğlence modu isminin "Tilted Taxis" olacağı açıklandı. Oyun modu ilk bakışta battle royale türünden çok uzak bir oyun modu gibi gelebilir ama oyuna eklenen eğlence modu aslında battle royale türünü sürdürmeye devam ediyor çünkü bu oyun modunda da takımlar rakibini yemek için kıyasıya mücadele veriyor.

Tiltes Taxis isimli bu eğlence modunun normal oyun modundan ayrıldığı nokta, rakiplere silahla değil taksi ile cevap vermektir. Oyun özünde hala bir battle royale oyunu olmaya devam edecek ama kısa süreliğine gelen bu oyun modunda hayatta kalmak için silahınızı değil, arabanızı kullanmanız gerekecek.

Fortnite'a eklenen söz konusu eğlence modu aslında zamanın en popüler oyunlarından biri olan Crazy Taxi isimli video oyununu anımsatıyor. Crazy Taxi'de olduğu gibi bu oyun modunda da bir taksi şoförü olarak oynuyorsunuz ama müşterilerin memnuniyetine önem vermek veya trafik kurallarına uymak gibi bir mecburiyetiniz bulunmuyor. Oyundaki tek amacınız yolcunuzu mümkün olduğu en kısa sürede gideceği yere ulaştırmaktır ama bunu nasıl yaptığınızın bir önemi yok.

Fortnite'a gelen eğlence modunun kalıcı olmadığını, League of Legends gibi video oyunlarına kısa süreliğine gelen etkinlikler gibi bir etkinlik olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Oyun modu kısa bir süre sonra kaldırılacağı için elini çabuk tutmanızda fayda var ve eğlence modu kaldırıldıktan sonra oyuna ilerleyen zamanlarda bir daha eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor.

Drive your worst, er, best! Get behind the wheel to complete taxi trips and rule the roads. But stay alert, the streets will get crazy quick.



Play the new Tilted Taxis LTM now 🚕 pic.twitter.com/QMNeH0NDkO