Fortnite, Twitch ve Twitter’da İzlenme Rekorları Kırdı 

Fortnite, 13 Ekim’de başlayan ve 2 gün süren Kara Delik (orijinal adı ile The End) etkinliğiyle oyuncuların karşısına çıktı. Oyunun 11. sezonunda düzenlenen bu etkinlik, tamamen yeniden tasarlanan bir haritada gerçekleştirildi ve tek bir oyunda düzenlenen en büyük çevrimiçi etkinliklerden biri olarak dikkat çekti. Etkinliği Twitch, Twitter ve YouTube platformları üzerinden eş zamanlı olarak 7 milyon kişi izledi.

Epic Games, kara delik etkinliğinin resmi olarak 'The End' olarak adlandırıldığını belirtti ve bu etkinliğin YouTube’da şimdiye kadarki en büyük oyun etkinliklerinden biri olduğunu açıkladı. Etkinliğin YouTube üzerinden, tüm YouTube kanallarında toplam 4.3 milyon izleyici tarafından izlendiği belirtildi. Ancak yine de Fortnite’ın YouTube’daki en büyük canlı etkinlik ünvanına sahip olmaktan çok uzak olduğunu da belirtelim. Çünkü Fortnite’ın, ünlü şarkıcı Beyonce’un canlı Coachella performansı gibi canlı yayınlardaki izleyici sayısına erişmesi pek mümkün görünmüyor.

Söz konusu Fortnite etkinliği sırasında Twitch platformu üzerinde de 1.7 milyon kişinin resmi Fortnite yayınlarını ya da Fortnite yayınları yapan diğer yayıncıları izlediği açıklandı. Epic Games bu durum için, “Bu sayı, bu platformda tek bir oyun kategorisinde ulaşılan en yüksek eş zamanlı izleyici sayısı.” ifadelerine yer verdi.

Epic Games, Fortnite’ın kara delik etkinliğinin Twitter’da da 50.7 milyon dakika izlenme, 42.8 milyon görüntülenme ve 1.4 milyon eş zamanlı izleyici ile platformda en çok izlenen oyun etkinliği olmayı başardığını açıkladı. Şirket, oyun içi canlı etkinlikten kaç kişinin haberdar olduğu bilgisini ise paylaşmadı. Ancak bu bilgiyi de belki önümüzdeki günlerde paylaşabilirler.