Fortnite Ünlü Bir İsmi Daha Ağırlıyor

Battle Royale oyununda bir ünlüyü daha ağırlıyoruz. Yapılan işbirliği doğrultusunda Fortnite ünlü bir ismi daha ağırlıyor. Detaylar haberimizde.

Epic Games tarafından Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilmiş olan ücretsiz Battle Royale oyunu Fortnite, 21 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştı. Kısa süre içerisinde bugünkü popülaritesine ulaşan oyun, büyük başarılara imza atmış ve Amerika menşeli yayıncı için tam bir para basma makinesi haline gelmişti.

Bölümler ve buna bağlı olarak sezonlar halinde yeni içeriklerin yayınlanmış olduğu Fortnite, yeni içeriklerin yanı sıra, yapılan özel anlaşmalar ile belli başlı oyunlardaki simgesel karakterleri de oyuncular ile buluşturulmaya devam ediliyor.

Hatırlayacağınız üzere, geçmişte Marvel evreninden önemli karakterlerin yanı sıra Aloy (Horizon: Zero Dawn), Lara Croft (Tomb Raider) ve Kratos (God of War) gibi önemli karakterleri için işbirlikleri yapılmıştı. Şimdi de sırada Mike Lowrey var.

Fortnite Hangi Ünlü İsmi Ağırlıyor?

Geçtiğimiz Cumartesi günü Epic Games, Fortnite ile Bad Boys arasında yapılacak işbirliğinin duyurusunu yapmıştı. Bugünden itibaren Will Smith tarafından canlandırılan Mike Lowrey karakterini, beraberinde gelen Duffle Back Bling ile oyunun Eşya Dükkanı kısmından alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Loose Cannon Cutters olarak bilinen ve ikili kullanım bıçaklarını da The Loose Cannon seti ile elde edebilmeniz mümkün oluyor.

Will Smith ve Bad Boys hayranı oyuncuları için elbette Fortnite daha keyifli bir hale geldi. Ancak bu karakteri eklenme zamanı ise bir hayli ilginç oldu diyebiliriz. Malumunuz halihazırdaki yedinci sezon tamamı ile uzaylılar ve uzaylı istilalarına odaklı ve ünlü aktörlerin arasında hiç kimse Will Smith kadar savaşmış değil. Mesela ilk akla gelenler Men in Black ve Independence Day.

Öte yandan Bad Boys filminin adı geçmişken, Mike Lowrey’in Martin Lawrence tarafından canlandırılan arkadaşı Marcus Burnett ne yazık ki Fortnite oyununa eklenmiş değil. Her ne kadar Epic Games bu konuya değinmemiş olsa da, bir ihtimal ilerleyen zamanlarda bu karakteri ile ilgili de bir işbirliği duyurusu görebiliriz. Tabii ki hiçbir şey için kesin konuşmamak lazım. Gelişmeleri takipte olacağız.