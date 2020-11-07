Fortnite V-Bucks Hediyesiyle iOS Kullanıcılarını Sevindirdi!

Epic Games, iOS ya da MacOS işletim sistemli cihazlarda battle royale oyununu güncelleme almadan oynamaya devam eden oyuncuların bu süre içerisinde yaşadığı sorunları telafi etmek etmek için iOS kullanıcılarının karşısına Fortnite V-Bucks hediyesi ile çıkıyor. Fortnite iOS ve MacOS kullanıcıları, Epic Games ile Apple arasında devam eden bir davadan ötürü ağustos ayınadn bu yana son güncellemelere erişememişti.

Epic Games, 13 Ağustos'ta App Store ve Google Play Store'dan indiren oyuncuların V-Bucks'ı doğrudan Epic Games'ten satın almasına olanak veren ve uygulama mağazalarının %30 komisyon ücreti almasını engelleyen bir güncelleme yayımlamıştı. Apple, bu durumun üzerine Fortnite'ı gelecekteki güncellemelerle birlikte yasaklayan ilk isim olmuştu. Epic ise yasağa misilleme olarak diğer çeşitli iddiaların yanı sıra rekabete aykırı tutum sergilemesinden ötürü şirkete dava açmıştı.

Oyuna Android işletim sistemli akıllı telefonlarda her ne kadar APK ve benzeri çözümlerle ulaşılabilse de iOS'ta APK gibi çözümler olmadığından ötürü bu işletim sistemini kullanan oyuncular uzun bir zamandır video oyununu oynayamıyor. iOS işletim sistemli akıllı telefonuyla video oyununu oynayan kişiler ise oyun App Store'da yasaklı olduğu için herhangi bir güncelleme alamıyor.

Epic Games'ten Fortnite V-Bucks Hediyesi!

Epic Games, iOS ve MacOS kullanıcıları tarafından dile getirilen mağduriyetleri göz önünde bulundurdu ve battle royale oyununu iOS ile MacOS işletim sistemli cihazlarda oynayan oyunculara Fortnite V-Bucks hediyesi vereceğini duyurdu. Bunun tüm mobil kullanıcılar için geçerli olmadığını belirtmek gerekiyor. V-Papel (V-Bucks) hediyesinden yararlanabilecek oyuncular sadece oyunu App Store'dan indirmiş ve güncellemelerden faydalanamayan oyuncular olacak.

Epic Games'in bu hamlesinden sonra oyuncuların büyük bir çoğunluğu bunu Epic'in MacOS ve iOS'taki oyuncuları tutma girişimlerinden biri olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar ise ne olursa olsun, Epic Games'in mağdur olmuş iOS kullanıcılarını düşünmesini ve böyle bir hamlede bulunmasını takdir etti.

Fortnite iOS'a Dönecek mi?

GeForce Now isimli bulut oyun hizmeti, iOS oyuncularını sevindiren bir karar verdi. BBC tarafından aktarılanlara göre GeForce bulut oyun hizmetinin mobil cihazlarda da çalışabileceği bir sürüm geliştirdi. Bu bulut oyun hizmeti eğer iOS'ta kullanılmaya başlanırsa Fortnite da oyuncular tarafından oynanabilecek.