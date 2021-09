Ücretsiz Battle Royale Oyunu Fortnite'a Venom Kostümü Geldi

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Fortnite'a Venom kostümü geldi. Oyuncular, başarılı battle royale oyununda Eddie Brock kıyafetiyle Venom'a dönüşebilecek. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Fortnite'ta Venom'a Dönüşmek Mümkün Hale Geldi

İlk olarak 25 Temmuz 2017 yılında çıkışını gerçekleştiren Fortnite isimli yapıma ünlü isimler eklenmeye devam ediyor. Venom karakteri, Venom: Let There Be Carnage (Venom: Zehirli Öfke 2) isimli filmden önce Fortnite'a geldi.

Popüler battle royale oyununun içerik mağazası üzerinden yeni Eddie Brock kıyafetine erişebilir ve Venom karakterine dönüşmek için Venom Dönüşümü ifadesini kullanabilirsiniz. Bu tarz, Venom kıyafetinden farklı olarak yeni filme dayanıyor. "Dolabım" üzerinden tarzını seçerek oyuna Venom olarak da başlayabilirsiniz.

Eddie Brock kıyafetine Simbiyot Tırpanı kazmasının da dahil olduğu belirtildi. Eddie Brock hem tek başına hem de Venom paketi olarak satın alınabiliyor. Venom paketini satın alan oyuncuların "Biz açız" emojisine de sahip olacakları açıklandı.

Venom paketinde çizgi romana dayalı Venom kıyafeti dahil olmak üzere yeni ve geri gelen Venom içerikleri yer alıyor. Venom paketindeki içeriklere zaten sahip olan oyuncuların bu paketi daha az V-Papel karşılığında satın alabileceği belirtildi. Oyuncuların paket dışında satın alabilecğei daha pek çok Venom içeriği yer alıyor.

Oyun içerisinde çok pratik bir şekilde Eddie Brock ile Venom arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin Venom'dan Eddie Brock karakterine dönüşmek için yapmanız gereken tek şey Venom Dönüşümü ifadesini kullanmak.

Fortnite'ın resmi YouTube kanalı üzerinden Eddie Brock'un Venom'a dönüşümünü içeren bir video yayımlandı. 6 saniye uzunluğundaki video sayesinde oyunda Eddie Brock karakterini ve Venom kostümünü görebiliyoruz. Yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Venom: Zehirli Öfke 2 Ne Zaman Çıkacak?

Venom: Let There Be Carnage'in daha önce 24 Eylül 2021'de vizyona girmesi planlanıyordu ancak geçen günlerde üç hafta daha erteleme yoluna başvurularak filmin vizyon tarihi 15 Ekim 2021'e ertelendi.

Film ile ilgili ortaya çıkan söylentiler, Venom 2'nin 2022 yılının başında çıkacağını içermiş olsa da bu iddiaların tamamı Sony tarafından reddedildi ve film eğer stüdyonun planlarında bir değişiklik olmazsa 15 Ekim'de izleyicilerle beyaz perdede buluşacak.