Fortnite Yayıncısı Drake'in Yardımıyla İzlenme Rekoru Kırdı

Dün akşam itibarıyla Twitch üzerinden Fortnite yayınları yapan Tyler "Ninja" Blevins, Kanadalı şarkıcı Drake’in yardımıyla anlık izlenme rekorunu kırdı. Ninja’nın yayınını aynı anda 600,000’den fazla kişi izledi.

Haziran 2011’de kutulan Twitch, çok hızlı şekilde canlı yayına geçmenize izin veren bir platformdu. Özellikle oyun yayınlarına odaklanan internet sitesi, kurulduğu ilk günden bu yana en çok kullanılan yayın platformlarından bir tanesi olmayı başarmış ve milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamıştı. Yakın zaman önce Amazon tarafından satın alınan Twitch, bugüne kadar kendine has devasa bir kitle yaratmayı başarmıştı.

Twitch üzerinde 3 milyondan fazla takipçisi ve 160,000 subscriber’ı olan Tyler “Ninja” Blevins, Drake olmadan da çok izlenen Twitch yayıncıları arasındaydı. Fakat güçlerini Drake ile birleştirince aynı anda en çok izleyiciyi bir araya getiren yayıncı unvanını ele geçirdi. Daha önce şubat ayında, uzun süreli bir aradan sonra tekrar yayın hayatına dönen Dr.Disrespect, 388,000 anlık izleyici sayısıyla rekor kırmıştı.

Hotline Bling ve God’s Plan gibi şarkılarıyla tanınan Kanadalı şarkıcı Drake ile birlikte Fortnite oynayan Ninja ise rekoru çok yukarılara taşıdı. İlk etapta 500,000 anlık kullanıcı sayısını görerek, inanılmaz bir anlık izleyici sayısına ulaşan yayıncı, ilerleyen dakikalarda 600,000 kişiyi bir araya getirerek, kırılması oldukça güç bir rekorun altına imzasını attı. O anlar ise yayına şöyle yansıdı: