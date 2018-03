Fortnite, YouTube’da Rekorları Alt Üst Etmeye Devam Ediyor

Fortnite Battle Royale, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan son dönemin en popüler online oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle YouTube ve Twitch platformları üzerinden Fortnite ile ilgili pek çok canlı yayın yapılıyor. Oyun, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor ve yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Epic Games’in sahibi olduğu Fortnite daha önce, 3,4 milyon kişiyle aynı anda en çok oyuncunun oynadığı oyun olma başarısını elde etmişti. 15 Mart’ta ise oyunla ilgili Twitch üzerinden canlı yayınlar yapan “Ninja”nın düzenlediği bir canlı yayına ABD’li ünlü Rap şarkıcısı Drake de katılmış, o yayını 635 bin kişi canlı olarak izlemiş ve bu sayı Twitch’in yeni izlenme rekoru olmuştu. 28 milyon takipçisi bulunan İspanyol bir YouTube yayıncısı olan “ElrubiusOMG” sosyal medyadan bir duyuru yapmış ve İspanya’daki en iyi 100 Fortnite oyuncusuyla beraber oyunu oynamak istediğini açıklamıştı. Bu isteğini 25 Mart’ta gerçekleştiren ElrubiusOMG’nin YouTube üzerinden yaptığı canlı yayını 1,1 milyon kişi izlemişti. Bu sayı, YouTube üzerinde tek bir canlı yayında ulaşılan en yüksek izleyici sayısı olarak rekor kırmıştı.

How big is @FortniteGame on YouTube? Fortnite holds the record for the most videos related to a video game uploaded in a single month EVER. Yesterday, the Battle Royale tournament had over 42M live views, and set a record for biggest single live gaming stream @ 1.1M concurrent.