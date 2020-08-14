Fortnite Yüklü iPad Modelleri Satışa Sunuldu! Fiyatları Dudak Uçuklatıyor

Epic Games'in Google ve Apple'ın ödeme sistemini kullanmamasından ve ödeme sistemini doğrudan Fortnite'a eklemesinden ötürü App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı. Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasının ardından kullanıcılar tarafından Fortnite yüklü iPad modelleri satışa sunuldu. Satışa sunulan iPad modellerinin fiyatları ise dudak uçuklatıyor.

Fortnite Yüklü iPad Modelleri Satılmaya Başlandı

Dünya genelinde oldukça popüler olan battle royale türündeki Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasının ardından bazı kullanıcılar bu olayı fırsata çevirmeye başladı. Birçok kullanıcı e-ticaret sitelerine Fortnite oyununun yüklü olduğu ikinci el iPad modellerini satışa sundu. Satışa sunulan ikinci el iPad modellerinin fiyatı ise oldukça yüksek.

Krizi fırsata çevirmeye çalışan kullanıcılardan bir tanesi dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan e-ticaret platformu eBay'de 7. nesil iPad modelini 399 dolardan açık artırma başlattı. Ebay'de yer alan ilana göre cihazı direkt satın almak isteyen insanların 900 dolar ödemesi gerekiyor.

İkinci el iPad modelinin bu kadar yüksek fiyat ile satışa sunulmasının tek sebebi Fortnite yüklü olmasıdır. Ebay'de yer alan ilanın isminde iPad modelinde Fortnite oyununun yüklü olduğu belirtiliyor. Söz konusu ilanda yer alan 7. nesil iPad'i satın alan olup olmayacağı ise ayrı bir merak konusu.

Yalnızca Fortnite yüklü olduğu için bu kadar yüksek bir fiyata satılan ikinci el iPad modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşanan bu enteresan olay ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.