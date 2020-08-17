Fortnite Yüklü iPhone Modellerinin Fiyat Etiketi Dudak Uçuklatıyor

Geçtiğimiz günlerde Fortnite, App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı. Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini iddia eden Google ve Apple, popüler video oyununu oyun mağazalarından kaldırmıştı. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan bazı kullanıcılar Fortnite yüklü iphone modellerini satışa sundu. Çok yüksek fiyat etiketi ile satışa sunulan iPhone modelleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Fortnite Yüklü iPhone Modelleri Satışa Sunuldu

Epic Games'in Google ve Apple'ın ödeme sistemini kullanmamasından ve ödeme sistemini doğrudan Fortnite'a eklemesinden ötürü App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı. Popüler battle royale oyununu Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlere yükleyebilmek için bir yöntem bulunuyor ancak iPhone ve iPad modelleri için aynı durum geçerli değil.

iPhone ve iPad üzerinden söz konusu video oyununu yükleyebilmenin bir yöntemi bulunmuyor. Bu sebepten ötürü bazı kullanıcılar krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasının ardından kullanıcılar tarafından Fortnite yüklü iPhone cihazlar satışa sunuldu. Satışa sunulan iPhone modellerinin fiyatları ise dudak uçuklatıyor.

Krizi fırsata çevirmeye çalışan bazı kullanıcılar çok yüksek fiyat etiketi ile ikinci el iPhone modellerini satışa sundu. Örneğin bir kullanıcı, bir e-ticaret platformunda Fortnite yüklü Apple iPhone X modelini 10 bin dolar fiyat etiketi ile satışa çıkardı. Bir başka kullanıcı ise Fortnite yüklü Apple iPhone 8 Plus modelini 5 bin dolar fiyat etiketi ile satışa sundu.

Mobil platformda Fortnite alternatifi bir video oyunu arıyorsanız Android ve iOS için en iyi Fortnite alternatifleri isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Sadece Fortnite yüklü olduğu için bu kadar yüksek bir fiyata satılan ikinci el iPhone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.