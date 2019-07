Forza Horizon 4'e Top Gear İçerikleri Geldi

Microsoft ve Playground Games, yaptıkları yeni açıklama ile Forza Horizon 4 için İngiliz televizyon şovu Top Gear ile iş birliğine gittiklerini duyurdular.

Satışa sunulmasından bu yana sürekli olarak güncellenen Forza Horizon 4 için yakın zaman önce yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu güncelleme ile oyuna birçok yeni içerik ekleniyor. En önemlisi ise haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Top Gear: The Horizon Special. Top Gear sunucusu Chris Harris ve The Stig ikilisini göreceğimiz içerik, yedi bölümden oluşan bir hikayeyle geliyor. Başarılı olup hikayeyi tamamlamanız durumunda 2014 model Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6, 2017 model Mercedes-Benz E 350 D 4Matic All-Terrain "Project E-AT" ve 2018 model Top Gear Track-tor arabalarının kilidini açmış olacaksınız. Arabaların yanı sıra iki farklı hediye daha sizi bekliyor: I am The Stig tişörtü ve oyun içi profil resminiz için The Stig yarış kıyafeti.

Top Gear televizyon şovu ile yapılmış olan bu iş birliği Forza Horizon 4 için bir ilk oldu ama bu şovun izlerini daha önceden Forza Motorsport 4 oyununda görmüştük. Top Gear test pisti ve şovun eski sunucusu olan Jeremy Clarkson, anlatımı ile o oyunda karşımıza çıkmıştı.

Son olarak güncelleme ile gelen diğer yenilikler ise sınıf tabanlı rakipler, oyunda kaydettiğiniz aşamayı ve ödüllerinizi daha derinlemesine inceleyebilmeniz için Horizon Life zaman tüneli, Festival Playlist ve buna bağlı olarak yeni sezon etkinlikleri, Forzathon meydan okumaları, Horizon festivali için özel arabalar, rakipler ve yeni Star Card ödülleri olacak. Bunların dışında Cross-Platform odaklı birçok hata çözümlemesi ve erişilebilirlik iyileştirmeleri yapılırken, Müzayede Evi ücretlerinde değişikliğe gidileceği de söylenmiş.